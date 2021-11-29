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Formula 1 Haberler

Ricciardo ile girdiği bahsi kaybeden Abiteboul nihayet dövmeyi yaptırdı

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Renault takım patronu Cyril Abiteboul, Daniel Ricciardo ile girdiği bahsi kaybetmesinden yaklaşık bir yıl sonra sözünü yerine getirdi.

Ricciardo ile girdiği bahsi kaybeden Abiteboul nihayet dövmeyi yaptırdı

Cyril Abiteboul ve Daniel Ricciardo, 2019 ve 2020'de Renault'da birlikte çalıştılar. 2020 sezonunda önce ikili bir iddiaya girdi: Avustralyalı sürücü o sezon podyuma çıkarsa, Abiteboul vücuduna bir dövme yaptıracaktı. Bu dövmenin ne olacağını  Ricciardo belirlerken, yerini Abiteboul seçecekti. Ricciardo, Eifel GP'de üçüncü olarak, bu bahsi kazanmış oldu.

Abiteboul bu nedenle bir dövme yaptırmak zorundaydı. Fakat yıl sonunda Renault'dan ayrılan takım patronunun, bu sözünü yerine getirmesi epey vaktini aldı. McLaren CEO'su Zak Brown kısa bir süre önce Ricciardo'nun İtalya'daki zaferinden sonra dövme yaptırmıştı. Şimdi de Abiteboul dövme yaptırdı

32 yaşındaki Ricciardo, dövmenin yapıldığı anlara dair bir fotoğraf paylaşıp "İddia, iddiadır" yazdı.

Abiteboul'un dövmesinin tam olarak nasıl bir şey olduğu belirsiz olsa da, Ricciardo bu konuyla ilgili çarşamba günü bir video yayınlayacak.

 
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