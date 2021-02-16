Ricciardo ile girdiği bahsi kaybeden Abiteboul, henüz dövme yaptırmamış

Ricciardo, geçen yılın başında Abiteboul ile çıkacağı ilk podyumun ardından dövme yaptırması yönünde iddiaya girmişti.

Eifel GP'deki podyum ile Ricciardo, bu iddiayı kazandı. Dövmenin tasarımına Ricciardo karar verirken boyutuna ve yerine Abiteboul karar verecek.

Portekiz GP öncesi konuşan Ricciardo, dövme çalışmalarına başladıklarını söylemişti ancak bu, şimdiye kadar gerçekleşmemiş gibi duruyor.

Ricciardo bu yıl McLaren'a geçerken, Abiteboul da Renault/Alpine'deki görevinden tamamen ayrıldı.

Dünkü McLaren takım lansmanında konuşan Ricciardo, "Bu olduğun kesinlikle öğreneceksiniz, ancak ne yazık ki Cyril'in dövmesi henüz yapılmadı. Yine de bu olacak. Bunun er ya da geç yapılması gerektiğini bilerek yolları ayırdık." dedi.

Ricciardo, yeni patronu Zak Brown'la da bahse girmek istiyor. Ancak bu kez gözünü Brown'un araç koleksiyonuna dikmiş durumda.

Avustralyalı pilot, "Aslında, birkaç saat önce Zak (Brown, McLaren Racing CEO'su) ile akşam yemeği yiyordum ve iğnelerden nefret ettiğinden bahsetti! Bu yüzden bir dövme bahsine gireceğini sanmıyorum."

"Ancak başka bir şey bulacağız. Hatırı sayılır bir araç koleksiyonuna sahip olduğunu biliyorum. Bu yüzden belki araçlarından birine bahse girebiliriz!" dedi.