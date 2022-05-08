Ricciardo, ikinci bölümde yaşadığı sorun nedeniyle geride kalmış

Haberi dinle

Daniel Ricciardo, ilk yarışlarda sıralama turlarında takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kalmıştı ve bu durum Miami'de devam etti.

Ancak bu sefer durum farklıydı çünkü Ricciardo, son turuna başlamadan önce sorun yaşamıştı ve bundan ötürü de piste geç çıkmak durumunda kaldı.

Hafta sonunun başında ayarlarda doğru noktayı bulmakta zorlanan Ricciardo, şöyle konuştu: "Aslına bakarsak sıralama turları iyi başladı. Sanırım aracı biraz geliştirmeyi başardık."

"Yani durum kesinlikle daha iyiydi ve çabucak ritim yakalayabildiğimi hissettim. Q1'de gayet iyi görünüyorduk, hiçbir sorun yoktu ve kendimi iyi hissediyordum. Fakat ikinci bölümün başlamasıyla durum tersine dönmeye başladık."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"ilk denememde ikinci sektörde çok fazla kaybettik, bu yüzden ikinci denememde çözmek istediğimiz birkaç şey vardı. Fakat sonrasında garajda aracı çalıştırırken doğru zamanda piste çıkmamızı engelleyen bir gecikme yaşadık."

"Bu, piste çıkış turunu tehlikeye attı ve o noktadan itibaren her şey olumsuz gitti."

"Nihayet piste çıktığımızda, sanırım damalı bayrağı iki saniye farkla geçtim ve bu yüzden lastik hazırlığı yapamadık. Dediğim gibi bu, her şeyi tehlikeye attığı için üzüntü vericiydi."

"Bu, bize üçüncü bölüme mâl olan büyük bir şanssızlıktı. Bunun sadece ilk bölüm olduğunu biliyorum ama ilk bölümde iyi bir noktadaydık, biraz şans olsa daha farklı bir gün geçirebilirdik."

"Umarım yarın biraz daha iyi geçer ve şans da bizim lehimize olur. Bugün bizim için talihsiz bir gündü."

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Ricciardo'nun sorunuyla ilgili şunları söyledi: "Maalesef Q2'nin sonunda Daniel'in aracında sorun yaşadık."

"Bu, motoru geç çalıştırmamıza neden oldu. Sonrasında piste çıktı ancak çok az zamanı vardı. Bundan ötürü piste çıkış turunu çok hızlı atmak zorunda kaldı, haliyle lastikleri yeterince hazırlayamadı ve son bölüme kalamadı. Bunun için kendisinden sadece özür dileyebiliriz."