Ricciardo: "İkinci antrenmanda süre durdurulmalıydı"

Ricciardo, sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP Cuma gününde güncellenmiş AlphaTauri aracıyla sürüş yaptı.

Avustralyalı pilot, günün genel anlamda olumlu geçtiğini ve Cumartesi gününe rahat başlayacağını dile getirdi.

Ricciardo, "Olumlu bir gündü ancak ikinci seans kesinlikle sadece koşu açısından biraz daha bulanıktı. Ama 12. olmak beni endişelendirmiyor, bundan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum."

"İkinci antrenman seansı için bazı değişiklikler yaptık ve sanırım bazı yerlerde sınırı biraz aştık. Bu yüzden yarına oldukça rahat başlayacağım."

"Bence araçtan kesinlikle bazı olumlu şeyler bulduk, şimdi sadece ince ayar yapmaya ve her şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.

AlphaTauri pilotu, ikinci antrenman seansında çıkan iki kırmızı bayrak sebebiyle zaman kaybetmemeleri için sürenin durdurulması gerektiğini düşündüğünü de ekledi.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

"Bence eğer F1'den sonra pistte yarışacak herhangi bir seri yoksa, sürenin durdurulması doğru olurdu."

"Çünkü ben ilk antrenman seansında vardım ama çoğu pilot yoktu, bu yüzden biraz zaman kazanmak iyi olabilirdi."

"Belki de bu akşamki brifingde bunu tartışabilir ve birkaç kural değişikliği daha yapabiliriz!"

Son olarak Ricciardo, ilk kırmızı bayraklara sebep olan Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın korkutucu kazası hakkında şunları söyledi: "Muhtemelen aracı çok alçaktan sürüyordu, son yarışta Lando'ya [Norris] olan da buna benziyordu."

"Yere basma kuvvetini elde etmek için araçları çok alçakta çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz ve sonunda yüksek hızda oldukça kabataslak hale gelen bir aracı kullanıyor oluyorsunuz. Böylelikle hoş olmayan bu tür kazalar yaşanıyor. Ama Carlos'un iyi olduğuna çok sevindim."

"Yine de bu gerçekten garip bir durum çünkü 2. ve 3. virajları gözümüz kapalı alabilmeliyiz."