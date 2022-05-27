Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış

Haberi dinle

Ricciardo, Monako Grand Prix'si öncesi ikinci antrenman seansındaki ilk hızlı turunda aracın kontrolünü kaybetti ve yüzme havuzunun bariyerlerine çarptı.

Aracı önemli ölçüde hasar gören Avustralyalı, seansın kalanında dışarıda oturdu ve sadece bir antrenman seansı tamamlamış oldu.

Ricciardo, kazanın -dar ama hızlı şikandaki klasik bir hata olan- kerbin fazla üzerine çıkmaktan kaynaklanmadığını, yüzme havuzu kısmına gelmeden arka tarafın tutuşunu zaten kaybetmeye başladığını ve ikinci antrenman öncesi ayarlarda aşırıya kaçtıklarını söyledi.

Ricciardo, "Tuhaftı. Orada kaza yapan herkes normalde 14. virajda kerbin üzerine fazla çıkar ve kontrolü kaybeder. Fakat ben 13. viraj öncesinde zaten aracı kaybetmeye başlamıştım."

"Muhtemelen ayarlar ile birkaç alanda fazla ileri gittik. İyi bir sabah geçirdik ve ikinci antrenman için performansı biraz daha maksimize etmek adına bir şeyler denedik. Fakat çok ileri gittik ve deneyene kadar bilemiyorsunuz."

"Elbette bu ilk turumdu ve inceleyecek pek fazla şey elde edemedim. Kurtarmak için elimden geleni yaptım ama olmadı. Tüm seansı kaçırdık ama sorun değil. Yarın hazır olacağız." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo, cesaretini pek kaybetmediğini çünkü ilk antrenman seansında istediği güveni bulduğunu söyledi.

Birinci antrenman seansında en hızlı yedinci zamanı yapan Ricciardo, takım arkadaşı Lando Norris'ten 0.1 saniye geride yer aldı.

Norris, iki antrenman seansını da Red Bull ve Ferrari'nin arkasında bitirdi ve McLaren, Mercedes'ten biraz daha iyi göründü.

Ricciardo, "Eğlenceliydi, bu sabah keyifliydi."

"Araçlar ağır ve sert. Sürüş biraz daha iniş çıkışlı ve pek eğlenceli değil."

"İlk antrenmanda keyif aldım. İkinci antrenmanda sürüş yapmayı kaçırdığım için üzgünüm çünkü yumuşak lastikleri denemek için heyecanlıydım."

"Yarın yeniden fırsatımız olacak ve aracı bu gece düzelteceklerine eminim. Lando ikinci antrenmanda oldukça iyiydi, bu yüzden geri gelebiliriz." dedi.