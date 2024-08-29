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Formula 1 İtalya GP

Ricciardo: "İhtiyacım olan tek şey iyi sonuç almak, bunu yaparsam takımda kalırım"

Danie Ricciardo, RB'de kalması için "iyi sonuçlara" ihtiyaç duyduğunun farkında.

Ezel Tan
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Daniel Ricciardo'nun geleceği büyük tartışma konusu ve koltuğunu kaybedeceği iddiaları günden güne artıyor.

Monza'da, sonraki dokuz yarışa katılacağından emin olup olmadığı sorusuna Ricciardo, "Evet, evet ve evet. Yani ben evet diyorum ama gerçekten öyle olacak mı? (gülüyor) Yeterince uzun süredir bu spordayım, yani neler olacağını kim bilebilir ki?"

"Eğer performans gösterirsem, kimsenin bir şey yapmasına gerek kalmaz. Ben buna böyle bakıyorum. Performans gösterirsem, iyi olacağımı biliyorum. Bu yüzden kendime odaklanırsam, bu beni etkilememeli. Dolayısıyla odak noktam bu." cevabını verdi.

Helmut Marko'nun sürekli bir şeyler hakkında konuşmasıyla ilgili Ricciardo, "Sanırım buna alıştım. Çoğu zaman bunu duyuyorum."

"Yani gençken her zaman biraz daha meraklı oluyorsunuz. İnsanlar sizin hakkımda ne düşünüyor ya da ne diyor diye merak ediyorsunuz."

"Fakat bir noktada, hafta sonlarının daha yoğun geçtiğini, sporun daha popüler olduğunu fark ediyorsunuz. Çok daha fazla şey söyleniyor ve ortaya atılıyor."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Muhtemelen her şeye ayak uydurmak da imkansız."

"Dolayısıyla az önce verdiğim cevaba geri dönüyorum, kendime odaklanmalıyım. Performans her şeydir."

"Yani birinin ne söylediği gerçekten önemli değil. Önemli olan kokpitte ellerimin ve ayaklarımın ne yaptığı. Tüm enerjimi buna harcamaya çalışıyorum." dedi.

Marko'nun kapalı kapılar ardında kendisine ne dediği sorusuna Ricciardo, "Dürüst olmak gerekirse, hiç mantıksız bir baskı görmedim."

"Elini omzuma atıp, beni bir odaya çekip 'bunu yap yoksa' gibi bir şey demedi. Fakat neyin gerekli olduğunu da biliyorum. Belki de bu sert konuşmanın yapılmasına gerek yoktur çünkü Helmut'u sistem içinde uzun zamandır tanıyorum."

"Hepimiz neyin gerekli olduğunu biliyoruz. Fakat bana ekstra baskı yapıyor mu ya da herhangi bir konuda mantıksız veya adaletsiz davranıyor mu? Bence hayır. Böyle bir şey hiç olmadı."

"Muhtemelen medyada söylediği şeylerin biraz arttığını düşünüyorum. Fakat bundan gelen ek bir baskı yok."

"Dediğim gibi, ben neyin gerekli olduğunu biliyorum." cevabını verdi.

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