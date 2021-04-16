Ricciardo için antrenman seansları zorlu geçmiş

Avustralyalı pilot, Emilia Romagna GP’nin ilk antrenman seansını 1:17.769’lık turuyla 10. sırada tamamlarken 2. antrenman seansında, orta lastikle 1:17.281 18. oldu.

Ayrıca Ricciardo’nun ikinci seansta silinen bir turu da oldu. McLaren pilotu bu konu hakkında düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Aslında zor bir seanstı, evet bir turum silindi ve sanırım 9. viraj yüzündendi, çok yakındı ama bunu şimdi görmek güzel çünkü bu hatayı, yarın o virajı genişten alarak tekrarlamayacağım."

“Bu gece çalışacağız. Birkaç dakika içinde mühendislerle toplantımız var. Bugün neyi eksik yaptığımızı anlamaya çalışmak için biraz zaman harcayacağımızı düşünüyorum.”

“Sanırım yarın kendimizi Q3'te görmek için bazı değişiklikler yapmalıyız çünkü şu an bu noktada değiliz. Bu pistin harika ve eğlenceli bir pist olduğunu söyleyebilirim ama yarın burada biraz daha rekabetçi olmak istiyorum.”

McLaren’ın cumartesi günü temposu hakkındaki endişelerin nedeni sorulduğunda, Ricciardo şöyle yanıtladı: “Burada geçiş yapmak gerçekten zor ve yarın öğleden sonra kendimizi diğer takımların gerisinde bulmayı göze alamayız.”

“Elbette benim için önemli olan tek tur performansına odaklanmak ve sıralamalarda ön sıralarda yer almaya çalışmak olacak. Yani geçen yıl olduğu gibi. Gerekli zamanda gerekli yerdeydik ve bu bizi podyuma çıkardı, bu yüzden yarın öğleden sonranın çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Bunun yanında DRS bölgesinin uzatılması hakkında da konuştu.

"Bence bu yıl DRS bölgesini, yaklaşık yüz metre uzatarak kesinlikle iyi bir şey yaptılar. Bu bize yardımcı olacak ama yine de zor, sanırım bugün 18. virajda hata yapan birçok araç olduğunu gördük, bu zor bir viraj, bu yüzden yarışta birine baskı uygularsanız ve bir hata yapmasını sağlarsınız, onu geçersiniz. Bunu başka bir yerde yapmak oldukça zor ve burada ise alan çok dar."

"Burası eski Britanya pistlerine benziyor, bunu oldukça seviyorum."