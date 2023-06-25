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Ricciardo için AlphaTauri iddiaları artıyor

Son çıkan iddialar, AlphaTauri ile Daniel Ricciardo'nun yollarının yeniden kesişeceği yönünde.

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Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, F1 kariyerinin başında Red Bull tarafından destekleniyordu ve Red Bull'un ana takımına geçmeden önce Toro Rosso/AlphaTauri için yarıştı.

Red Bull'dan ayrılmasının ardından Renault ve McLaren'a geçen ancak umduğunu bulamayan İngiliz pilot, bu yıl yedek pilot olarak Avusturyalı markaya geri döndü.

Ricciardo, takımla geçirdiği sürenin ardından yeniden F1'e tam zamanlı olarak dönmek istiyor ve yakında bir dizi test yapacak.

Avustralyalı pilotun adı Red Bull'un ana takımına ek olarak AlphaTauri ile anılıyor.

Lawrence Barretto'nun F1.com'daki haberine göre kaynaklar, gelecek sezon AlphaTauri koltuğunun Ricciardo için bir seçenek olduğunu belirtiyorlar.

Haberde hem Red Bull hem de Ricciardo'nun bu hamleye açık olduğuna yer verildi. Fakat Barretto, bunun potansiyel olarak zor bir hamle olduğunu çünkü koltuk için pek çok önemli adaylar yer aldığını belirtti.

Yuki Tsunoda'nın takımda kalması bekleniyor ve ikinci koltuk için üç aday daha var; Nyck de Vries, Liam Lawson ve Ayumu Iwasa.

Ricciardo ise her ne kadar bir geri adım atıyor olsa da 2025'te Red Bull'un ana takımına geçme umuduyla burada yer almaya sıcak bakabilir.

Bu açıdan Red Bull ile Temmuz ve Eylül aylarında yapacağı Pirelli lastik testleri büyük önem taşıyacak.

Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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