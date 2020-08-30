Ricciardo: "Hubert'in ailesi tarafından gösterilen güç 'inanılmaz' bir seviyede"

Hubert, geçen sene Spa'da yapılan birinci Formula 2 yarışında yaptığı kazadan sonra hayatını kaybetti, ve serinin dün yapılan yarışında onun anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Belçika Grand Prix'si öncesinde de anma töreni yapılması planlanıyor.

Ricciardo, 12 ay önce hayatını kaybeden Renault Sürücü Akademisi pilotunun ölümünden etkilenmişti ve trajedinin yaşandığı zamanda yarışmaya devam etmekle ilgili şüphelerinin olduğunu itiraf etti.

Ricciardo'nun acısı zamanla beraber azalmış olsa da Avustralyalı pilot, Hubert'in ailesinin gösterdiği güçten etkilediğini söyledi.

Ricciardo açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bu hafta sonu ailesini hâlâ burada görmek... Bu türlü bir acının burada yaşanmasından sonra ailesinin buraya karşı bir nefreti olmasını, onların bu pistin yanından bile geçmek istememelerini beklerdim, bunun kolay olduğunu düşünemiyorum bile."

"O yüzden buraya geri gelmeleri... gerçekten çok saygı duyduğum bir şey. Bu duruma karşı gösterdikleri güç ve bu durumla olan barışıklıkları gerçekten inanılmaz bir şey.



Ricciardo, zamanın 12 ay önce olan olaylarla mücadele etmesine yardım ettiğini ve Spa'ya dönüşün duygusal olduğunu söyledi.

"Zaman kesinlikle yaraları kapattı." diyen Ricciardo ekledi: "Bu yüzden 12 ay sonra hisleri yaşamak biraz daha kolay, ancak hâlâ çok zor."

"Hepimiz F2 yarışı öncesinde griddeydik ve her şey hâlâ aynıymış gibi demek sanırım en doğru kelime."

"Bu hissi iki hafta önce, Barcelona'da yarıştığımızda biraz daha az yaşıyorsunuz. Ancak kazanın yaşandığı yere geldiğinizde burada kesinlikle bir şey var. Bir nevi tazeliğini korumuş gibi. Ancak bir sene sonra bu hissi pistte yaşamak biraz daha kolay oluyor."