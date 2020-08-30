Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Ricciardo: "Hubert'in ailesi tarafından gösterilen güç 'inanılmaz' bir seviyede"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Hubert'in ailesi tarafından gösterilen güç 'inanılmaz' bir seviyede"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo, Anthoine Hubert'in ailesinin, genç Fransız pilotun ölümünden bir sene sonra Spa-Francorchamps'a geri dönerek gösterdiği "inanılmaz" güçten çok etkilendiğini söyledi.

Hubert, geçen sene Spa'da yapılan birinci Formula 2 yarışında yaptığı kazadan sonra hayatını kaybetti, ve serinin dün yapılan yarışında onun anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Belçika Grand Prix'si öncesinde de anma töreni yapılması planlanıyor.

Ricciardo, 12 ay önce hayatını kaybeden Renault Sürücü Akademisi pilotunun ölümünden etkilenmişti ve trajedinin yaşandığı zamanda yarışmaya devam etmekle ilgili şüphelerinin olduğunu itiraf etti.

Ricciardo'nun acısı zamanla beraber azalmış olsa da Avustralyalı pilot, Hubert'in ailesinin gösterdiği güçten etkilediğini söyledi.

Ricciardo açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Bu hafta sonu ailesini hâlâ burada görmek... Bu türlü bir acının burada yaşanmasından sonra ailesinin buraya karşı bir nefreti olmasını, onların bu pistin yanından bile geçmek istememelerini beklerdim, bunun kolay olduğunu düşünemiyorum bile."

"O yüzden buraya geri gelmeleri... gerçekten çok saygı duyduğum bir şey. Bu duruma karşı gösterdikleri güç ve bu durumla olan barışıklıkları gerçekten inanılmaz bir şey.

Ricciardo, zamanın 12 ay önce olan olaylarla mücadele etmesine yardım ettiğini ve Spa'ya dönüşün duygusal olduğunu söyledi.

"Zaman kesinlikle yaraları kapattı." diyen Ricciardo ekledi: "Bu yüzden 12 ay sonra hisleri yaşamak biraz daha kolay, ancak hâlâ çok zor."

"Hepimiz F2 yarışı öncesinde griddeydik ve her şey hâlâ aynıymış gibi demek sanırım en doğru kelime."

"Bu hissi iki hafta önce, Barcelona'da yarıştığımızda biraz daha az yaşıyorsunuz. Ancak kazanın yaşandığı yere geldiğinizde burada kesinlikle bir şey var. Bir nevi tazeliğini korumuş gibi. Ancak bir sene sonra bu hissi pistte yaşamak biraz daha kolay oluyor."

Resmi: Mugello F1 yarışı seyircili şekilde yapılacak!

Önceki haber

Resmi: Mugello F1 yarışı seyircili şekilde yapılacak!

Sonraki haber

Belçika GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Belçika GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Anthoine Hubert , Daniel Ricciardo Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1'i tanıyalım: Güvenlik aracı
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Güvenlik aracı

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!

Wolff: "Ferrari belli üyelerin aldığı kararları sorgulamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Ferrari belli üyelerin aldığı kararları sorgulamalı"

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1'i tanıyalım: Lastikler
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Lastikler

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

Son Haberler

Pirelli, F1 sürücülerinin fikirlerini önemsemediği iddialarını yalanladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, F1 sürücülerinin fikirlerini önemsemediği iddialarını yalanladı

Canlı Anlatım: Belçika GP
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Belçika GP

Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!

Hamilton, ilk virajı iyi şekilde dönmeye odaklanacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, ilk virajı iyi şekilde dönmeye odaklanacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Güvenlik aracı

2
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

3
Formula 1

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

4
Formula 1

Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!

58dk
5
Formula 1

Wolff: "Ferrari belli üyelerin aldığı kararları sorgulamalı"

Son Haberler

Pirelli, F1 sürücülerinin fikirlerini önemsemediği iddialarını yalanladı
F1

Pirelli, F1 sürücülerinin fikirlerini önemsemediği iddialarını yalanladı

Canlı Anlatım: Belçika GP
F1

Canlı Anlatım: Belçika GP

Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!
F1

Sainz egzoz sorunu nedeniyle Belçika'da yarışamayacak!

Hamilton, ilk virajı iyi şekilde dönmeye odaklanacak
F1

Hamilton, ilk virajı iyi şekilde dönmeye odaklanacak

Vettel ve Leclerc, puan kazanmak için "ellerinden geleni" yapacak
F1

Vettel ve Leclerc, puan kazanmak için "ellerinden geleni" yapacak

Son Videolar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.