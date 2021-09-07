Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış

Sağ elini kullanan Ricciardo’nun debriyaj tercihi de sağ tarafta ancak yarışa başlarken griddeki yerini aldığı sırada takım radyosundan “Birinci vitese geçemiyorum, anti-stall devreye giriyor” diyerek debriyajı devreye sokamadığını belirtti.

Neyse ki Ricciardo için, direksiyonun iki tarafında da debriyaj pedalı bulunuyor ve sol pedal onun kurtarıcısı olmayı başardı.

Fakat Ricciardo yarışa başlayabilse de, kendisi için olağan bir start olmadı.

Ricciardo The Race’e “İki debriyaj pedalına sahibiz, tercihine göre olanı kullanabilirsin ve eğer sağ elini kullanıyorsan büyük olasılıkla başlamak için sağ elini kullanırsın ancak o taraf da çalışmamayı tercih etti.”

“Gride geliyordum ve devreye girmediği için baskı altındaydım bu sebeple vites kutusu problemim olduğunu düşündüm. Gridden çekilmem gerekeceğini düşünerek endişe ediyordum."

“Sol tarafı denedim ve işe yaradı, bu yüzden sol elimle nasıl başlayacağımı çözmeye çalışıyordum.” dedi.

Antrenmanlarda sol debriyaj pedalı ile start antrenmanı yapmayı çalışıp çalışmadığı sorulan Ricciardo, ”Çalışmalıyım."

“Monaco’da pitten çıkarken de sol el ile başlamak zorundasınız çünkü diğer tarafa dönüyorsun ve direksiyonu çevirmek için sol elini kullanmak daha kolay.”

“Birkaç kere antrenman yapacağım." dedi.

Yarışa 10. sıradan başlayan Ricciardo aşina olmadığı bu kalkıştan ötürü başlangıçta Williams pilotu George Russell'a geçilse de çok da kötü etkilenmedi.

Aston Martin sürücüsü Lance Stroll de 1. virajda kendisini geçti ancak Ricciardo, bu iki pilotu çabucak geçti ve Antonio Giovinazzi’yi de geride bırakarak ilk ona geri döndü.

Bu noktada 9. olarak gidiyordu ancak hem Lando Norris hem de Sergio Perez'e geçilmesinin ardından yarışı 11. bitirdi.

Son bölümde Ricciardo’nun görevi, yarışa pit yolundan başlayan Red Bull sürücüsü Sergio Perez’in hızlı ilerleyişini yavaşlatmaktı.

Ancak Ricciardo’nun direnişi yalnız birkaç tur sürdü ve Perez yarışı 8. olarak bitirmeden önce Norris’i geçmek üzere yola devam etti.

Ricciardo “Perez’e karşı dayanmayı denedim ancak çok hızlıydı. Dönüp baktığımda büyük ihtimalle onu pist dışına itebilirdim ancak geçmesi an meselesiydi."

“Takıma ve Lando’ya yardımcı olacak bir strateji denedik ancak işe yaradığını düşünmüyorum. Şu anda, neleri daha iyi yapabilirdik bakacağız ve durumu analiz edeceğiz.” dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images