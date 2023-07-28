Ricciardo: "Hızımız, yarışta iyi bir noktada olabileceğimizi düşündürüyor"
Daniel Ricciardo, Cuma günkü sıralama seansının ardından Q1'de elenen beş pilottan biri olsa da; hızları sebebiyle yarışta iyi bir noktada olabileceklerini düşünüyor.
Ricciardo, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Macaristan Grand Prix'si itibariyle AlphaTauri ile F1 gridine geri döndü.
Yarım sezondur yarışmayan Avustralyalı pilot, hâlâ formda olduğunu kanıtlayarak yarışı 13. sırada, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın önünde bitirdi.
Sprint hafta sonu nedeniyle Pazar günkü Belçika Grand Prix'sinin gridini belirleyen sıralama turları Cuma akşamı gerçekleşti. Ancak Ricciardo bu sefer umduğunu bulamadı ve Q1'de elendi.
Seansın ardından AlphaTauri pilotu, Q1'de havlu atmasıyla ilgili şunları söyledi: "Sanırım pist limitlerinden dolayı biraz zaman kaybettim, yani temel olarak Eau Rouge'a tam gaz girmeye çalıştım, aracın hareket etmeye başladığını hissettim, bu beni biraz pist dışına itti. Daha sonra pistin daha ıslak bölümündeydim ve gerçekten daha fazlasını yapamadım, aracın gitmesine izin vermek zorunda kaldım."
"Evet, açıkçası sinir bozucu çünkü bir yandan da denemek zorundasınız. Niyetim Q3'e kalmaktı bunu başarabileceğimi düşünüyordum ama küçük bir hata bizi seans bıraktı."
Daniel Ricciardo
Fotoğraf: Erik Junius
"Açıkçası bugünkü sonuç sinir bozucu, gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Ama bence genel olarak hızımız yerinde ve önemli olan da bu."
"Çok fazla kafa karıştırıcı bir durum yoktu, bence hâlâ geliştirebileceğimiz şeyler var, ancak Pazar gününe arkada başlamak üzücü."
Aracı hâlâ öğreniyor olmanın kendisi için ne kadar zor olduğu sorulduğunda Ricciardo, "Bu bir meydan okuma ama bizi devam etmeye zorluyor."
"Geleneksel bir hafta sonu daha iyi çünkü ayarlarla ilgili çok daha fazla şey deneyebiliyoruz ve aracı ve sınırları daha fazla hissedebiliyorum. Ama ben sadece yarışıp devam etmeyi seviyorum ve sanırım bu yüzden sınırlı pist süresi ile gösterdiğim hızdan oldukça memnun hissettim." yanıtını verdi.
Pazar günkü yarıştan beklentileri hakkında ise AlphaTauri pilotu, sahip oldukları hızdan memnun olduğu için yarışta iyi bir noktada olabileceklerine inanıyor.
Ricciardo, "Bence bu düzen bizi cesaretlendirdi, kesinlikle geçiş yapabileceğiniz bir pist."
"Bu yüzden Pazar günü elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Elbette hava durumunu bilemeyiz ama dediğim gibi, hızımız yarış günü iyi bir noktada olabileceğimiz konusunda bizi cesaretlendirdi."
"Bence aracı iyi ayarladık. Buralarda her zaman taviz vermek zorunda kalırsınız ama yarış günü geldiğinde de iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz."
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