Ricciardo: "Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"
Daniel Ricciardo, duygusal bir açıklama yaparak F1 kariyerine veda etti.
Visa Cash App RB F1 takımı, Daniel Ricciardo'nun 2024 sezonunun geri kalanında takımda yer almayacağını resmi olarak açıkladı.
Ricciardo, yıllar süren Formula 1 kariyerine veda ederken, spora ve taraftarlara teşekkür ederek yeni maceralara yelken açtığını duyurdu.
Daniel Ricciardo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Bu sporu hayatım boyunca çok sevdim. Vahşi ve harika bir yolculuk oldu."
"Bu süreçte yer alan takımlara ve kişilere teşekkür ederim. Sporu bazen benden daha çok seven taraftarlara da teşekkür ederim."
"Her zaman inişler ve çıkışlar olacak ama yine de eğlenceliydi. Ve dürüst olmak gerekirse, hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim."
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