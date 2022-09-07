Ricciardo: "Hiçbir seçeneğe hayır demek istemiyorum, hepsini değerlendireceğim"

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Belçika GP'si öncesi uzun zamandır beklenen açıklama gelmiş ve McLaren, kontratının bitimine bir sene kalmasına rağmen Ricciardo ile yolların sene sonu ayrılacağını ayırmıştı.

Boşta kalan Ricciardo'nun gidebileceği üç takım var: Alpine, Haas ve Williams.

Ancak herhangi bir karar vermeden önce Hollanda ve İtalya GP'lerinin geçmesini beklemek isteyen Ricciardo, "Kesinlikle onlara [menajer ekibim] yol göstermeye çalışıyorum, ancak her şey de çok taze. Sanırım dikkat etmeniz gereken şey, bu tür kararlar alınırken duygusal olunamayacağı."

"İşte bu yüzden bu konu hakkında üç yarışlık periyot bitene kadar konuşmak istemiyorum. Spa geride kaldı ve birdenbire kendimizi bir diğer yarış hafta sonunda bulduk. Bu yüzden muhtemelen bu üç hafta geride kalana kadar kendimi tamamen kapatıp arkama yaslanma fırsatı bulamayacağım."

"Bu yüzden şimdilik hiçbir seçeneğe hayır demiyorum, yarışlar bittikten sonra neler yapabileceğimize bakacağız."

"Tatile gittiğimizde daha mantıklı düşünüyor olacak ve bazı seçenekleri işaretlemeye, bazılarının ise üzerini çizmeye başlayacağım -sanki milyonlarca seçeneğim varmış gibi konuşuyorum, muhtemelen olmayacak! Yine de evet, çok açık fikirli davranıyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bir "proje" ile ilgilenip ilgilenmeyeceği, başka bir deyişle yarış kazanma deneyimini Haas veya Williams gibi bir takımın ilerlemesine yardımcı olmak için kullanıp kullanmayacağı sorulan Ricciardo, bu seçenekleri göz ardı etmiyor.

Ricciardo, "Sporu halen çok seviyorum, dolayısıyla bir projenin içinde bulunmayı da seveceğimi düşünüyorum. Ancak ne tür bir projeye giriştiğimi de değerlendirmeliyim: uzun bir proje mi, yoksa hızlıca galibiyetlere oynayabileceğimiz bir proje mi? Bunlar kesinlikle üzerinde düşüneceğim şeyler."

"Dar görüşlü olmak veya 'hayır, bunu kabul etmiyorum' diyerek inatçı davranmak da istemiyorum. Her şeyi saygıdeğer bir şekilde düşüneceğim."

"Her türlü senaryoya karşı oldukça açık fikirliyim, her birinin artıları ve eksileri var. Aynı şekilde spora bir süre ara vermenin de artıları var. "

"Son 18 ay benim için oldukça zorlayıcıydı, bu yüzden belki biraz ara vermek bana iyi gelebilir ama aktif olarak yarışmaya devam etmek de gayet iyi."

"Bu yüzden tüm teklifleri değerlendirmek istiyorum, örneğin yedek pilotluk tekliflerine 'bunun için fazla iyiyim' diyecek kadar gururlu olmak istemiyorum. Her şeyi duymak ve neyin mantıklı olduğunu görmek istiyorum." dedi.