Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / McLaren, Piastri konusundaki anlaşmazlıklara rağmen "kendisinden emin" Sonraki / McLaren, Ricciardo'nun yaşadığı zorlukların sorumluluğunu üstleniyor
Formula 1 Haberler

Ricciardo: "Hiçbir pişmanlığım yok, gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum"

Daniel Ricciardo, 2022 sezonunun ardından McLaren’dan ayrılacak olmasına rağmen takımda geçirdiği zamandan gurur duyduğunu ve “hiçbir pişmanlığının olmadığını" söyledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Selin Elif Köse
Ricciardo: "Hiçbir pişmanlığım yok, gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum"
Haberi dinle

McLaren ve Ricciardo, Avustralyalı pilotun normalde 2023 sezonunun sonunda sona erecek olan kontratını erken bitirmek adına ortak bir karara vardı. Böylece Ricciardo, 2022 sezonunun sonunda takımdan ayrılacak.

Ricciardo, bu kararın takım patronları Zak Brown ve Andreas Seidl ile “birkaç ay süren görüşmeler” ardından alındığını söyledi ve gelecek planlarını yakında açıklayacağını da ekledi.

Takım açıklamasında Ricciardo, “Geçtiğimiz iki sezonda McLaren Racing ailesinin bir parçası olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı ama Zak ve Andreas’la birkaç ay süren görüşmelerden sonra takımla kontratı feshetme kararı aldık ve bu sezonun sonunda yollarımızı ayırmayı karşılıklı olarak kabul ettik.” “Ben kendi gelecek planlarımı ilerleyen zamanlarda açıklayacağım ama önümüzdeki zamanlarda ne olucak olursa olsun hiçbir pişmanlığım yok ve McLaren’a verdiğim emekten ve gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum, özellikle de geçtiğimiz sezon Monza’da yaptıklarımdan [gurur duyuyorum].”

“McLaren’daki herkesle pist üzerinde ve Woking’de çalışmaktan çok zevk aldım. Sezonun geri kalanındaki zamanı iyi geçirebilmemiz için her şeyimi ortaya koyacağım.”

“İçinde bulunmayı çok sevdiğim bu sporda yarışmak konusunda hiç olmadığım kadar motiveyim ve ileride ne olacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” yorumlarında bulundu.

Daniel Ricciardo, McLaren, with engineers

Daniel Ricciardo, McLaren, with engineers

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu açıklama, Ricciardo’nun geleceği hakkında haftalar boyunca iddialar ortaya atılmasının ardından geldi. Woking merkezli takımın, önümüzdeki sene ve ilerisi için Oscar Piastri ile anlaşmayı planladığı konuşuluyordu. McLaren, Alpine ile kontratı konusunda anlaşmazlık yaşan Piastri ile görüşmelere devam ediyor.

McLaren'ın CEO’su Brown, Ricciardo’nın yorumlarını destekledi ve geçtiğimiz sezon, 8 kez F1 yarışı galibini Renault’dan almaları ardından birlikte daha iyi sonuçlar elde etmeyi umduklarını söyledi.

Brown, ”Daniel, McLaren'a çok katkı sağladı ve onunla çalışmak bir zevkti. Son iki sezonda hem pistte hem de fabrikadaki tüm çabaları için ona teşekkür etmek istiyorum."

“Birlikte daha fazlasını başarabileceğimizi umduğumuz bir sır değil ama onu bir McLaren pilotu olarak podyumun en üst basamağında görmek bizim için en iyi anlardan biri oldu. Ona gelecekte başarılar diliyoruz ve şimdi sezonun geri kalanının tadını birlikte çıkarmaya bakalım.” dedi.

Geçen sene McLaren'ın duble yaptığı İtalya Grand Prix'sinde takım arkadaşı Lando Norris'in önünde finiş görerek kazandığı ihtişamlı zafere rağmen Ricciardo, 2021'de takıma katıldığından beri aracının özelliklerine uyum sağlamak konusunda zorlanıyordu.

Avustralyalı pilotun yaşadığı zorluklar bu sezon da devam etti. Şimdiye kadar 76 puan kazanan Norris'e kıyasla Ricciardo, sadece 19 puan elde etti ve McLaren, takımlar şampiyonasında 4. sıra için mücadele ettiği Alpine'den dört puan geride bulunuyor.

Ricciardo, gelecek yıl için seçeneklerini değerlendirirken 2022 sezonuna McLaren'da devam edecek. Bu süreçte McLaren, Piastri'yi takıma katmak için çabalamaya devam ederken Alpine, Piastri'nin 2023'te kendileri için yarışmasını gerektiren bir anlaşmaları olduğunu iddia ediyor ve genç pilot için savaşmaya devam ediyor. Bu konunun sonucu, F1'in Sözleşme Tanıma Kurulunun kararı tarafından belirlenecek.

paylaşım
yorumlar
McLaren, Piastri konusundaki anlaşmazlıklara rağmen "kendisinden emin"
Önceki haber

McLaren, Piastri konusundaki anlaşmazlıklara rağmen "kendisinden emin"
Sonraki haber

McLaren, Ricciardo'nun yaşadığı zorlukların sorumluluğunu üstleniyor

McLaren, Ricciardo'nun yaşadığı zorlukların sorumluluğunu üstleniyor
Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
Ricciardo, McLaren sonrası F1 geleceğinden emin değil
Formula 1

Ricciardo, McLaren sonrası F1 geleceğinden emin değil

Doktorlar, Marquez'in motosiklet antrenmanı yapmasına izin verdi
MotoGP

Doktorlar, Marquez'in motosiklet antrenmanı yapmasına izin verdi

Vasseur: "Dayanıklılık sorunları, puan açısından bir servete mal oldu"
Formula 1

Vasseur: "Dayanıklılık sorunları, puan açısından bir servete mal oldu"

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
McLaren pilotları, Spa yarışına hazır Belçika GP
Formula 1

McLaren pilotları, Spa yarışına hazır

Ricciardo'nun F1'de kalmak için seçenekleri neler? Belçika GP
Formula 1

Ricciardo'nun F1'de kalmak için seçenekleri neler?

McLaren, Ricciardo'nun yaşadığı zorlukların sorumluluğunu üstleniyor
Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun yaşadığı zorlukların sorumluluğunu üstleniyor

McLaren Daha fazlası
McLaren
McLaren, Piastri konusundaki anlaşmazlıklara rağmen "kendisinden emin"
Formula 1

McLaren, Piastri konusundaki anlaşmazlıklara rağmen "kendisinden emin"

Norris, gelecekte rallilere katılmayı değerlendiriyor
Formula 1

Norris, gelecekte rallilere katılmayı değerlendiriyor

Ricciardo, F1 kariyerinde Perez gibi hızlı bir dönüş umuyor
Formula 1

Ricciardo, F1 kariyerinde Perez gibi hızlı bir dönüş umuyor

Son Haberler

Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"

Lewis Hamilton, Mercedes'in son güncellemeler sayesinde artık galibiyeti çok yakın olduğu görüşünde.

Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor!
Formula 1 Formula 1

Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor!

Aston Martin ile anlaşan Alonso'nun yerini doldurmak isteyen Alpine, Mick Schumacher'in menajeri ile görüşmelere başladı. Efsane pilotun oğlu, Esteban Ocon'dan büyük destek görüyor fakat nihai karar Oscar Piastri davası kapandıktan sonra alınacak.

F1 Sözleşme Tanıma Kurulu, Piastri'nin kontratını görüşmek üzere pazartesi günü toplanacak
Formula 1 Formula 1

F1 Sözleşme Tanıma Kurulu, Piastri'nin kontratını görüşmek üzere pazartesi günü toplanacak

Motorsport.com, Formula 1 Sözleşme Tanıma Kurulu'nun 2023 için Oscar Piastri ile hangi takımın yarışabileceğini kararlaştırmak üzere gelecek hafta bir araya gelecek.

Verstappen, taban değişikliklerinden etkilenmeyecekleri konusunda ısrarcı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, taban değişikliklerinden etkilenmeyecekleri konusunda ısrarcı

Max Verstappen, Red Bull'un taban kurallarındaki değişikliklerden etkilenmeyeceğini düşünüyor, bunun yanı sıra ikinci yarıda rehavete kapılma lüksü olmadığını da ekliyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.