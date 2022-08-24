Ricciardo: "Hiçbir pişmanlığım yok, gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum"

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McLaren ve Ricciardo, Avustralyalı pilotun normalde 2023 sezonunun sonunda sona erecek olan kontratını erken bitirmek adına ortak bir karara vardı. Böylece Ricciardo, 2022 sezonunun sonunda takımdan ayrılacak.

Ricciardo, bu kararın takım patronları Zak Brown ve Andreas Seidl ile “birkaç ay süren görüşmeler” ardından alındığını söyledi ve gelecek planlarını yakında açıklayacağını da ekledi.

Takım açıklamasında Ricciardo, “Geçtiğimiz iki sezonda McLaren Racing ailesinin bir parçası olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı ama Zak ve Andreas’la birkaç ay süren görüşmelerden sonra takımla kontratı feshetme kararı aldık ve bu sezonun sonunda yollarımızı ayırmayı karşılıklı olarak kabul ettik.” “Ben kendi gelecek planlarımı ilerleyen zamanlarda açıklayacağım ama önümüzdeki zamanlarda ne olucak olursa olsun hiçbir pişmanlığım yok ve McLaren’a verdiğim emekten ve gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum, özellikle de geçtiğimiz sezon Monza’da yaptıklarımdan [gurur duyuyorum].”

“McLaren’daki herkesle pist üzerinde ve Woking’de çalışmaktan çok zevk aldım. Sezonun geri kalanındaki zamanı iyi geçirebilmemiz için her şeyimi ortaya koyacağım.”

“İçinde bulunmayı çok sevdiğim bu sporda yarışmak konusunda hiç olmadığım kadar motiveyim ve ileride ne olacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” yorumlarında bulundu.

Daniel Ricciardo, McLaren, with engineers Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu açıklama, Ricciardo’nun geleceği hakkında haftalar boyunca iddialar ortaya atılmasının ardından geldi. Woking merkezli takımın, önümüzdeki sene ve ilerisi için Oscar Piastri ile anlaşmayı planladığı konuşuluyordu. McLaren, Alpine ile kontratı konusunda anlaşmazlık yaşan Piastri ile görüşmelere devam ediyor.

McLaren'ın CEO’su Brown, Ricciardo’nın yorumlarını destekledi ve geçtiğimiz sezon, 8 kez F1 yarışı galibini Renault’dan almaları ardından birlikte daha iyi sonuçlar elde etmeyi umduklarını söyledi.

Brown, ”Daniel, McLaren'a çok katkı sağladı ve onunla çalışmak bir zevkti. Son iki sezonda hem pistte hem de fabrikadaki tüm çabaları için ona teşekkür etmek istiyorum."

“Birlikte daha fazlasını başarabileceğimizi umduğumuz bir sır değil ama onu bir McLaren pilotu olarak podyumun en üst basamağında görmek bizim için en iyi anlardan biri oldu. Ona gelecekte başarılar diliyoruz ve şimdi sezonun geri kalanının tadını birlikte çıkarmaya bakalım.” dedi.

Geçen sene McLaren'ın duble yaptığı İtalya Grand Prix'sinde takım arkadaşı Lando Norris'in önünde finiş görerek kazandığı ihtişamlı zafere rağmen Ricciardo, 2021'de takıma katıldığından beri aracının özelliklerine uyum sağlamak konusunda zorlanıyordu.

Avustralyalı pilotun yaşadığı zorluklar bu sezon da devam etti. Şimdiye kadar 76 puan kazanan Norris'e kıyasla Ricciardo, sadece 19 puan elde etti ve McLaren, takımlar şampiyonasında 4. sıra için mücadele ettiği Alpine'den dört puan geride bulunuyor.

Ricciardo, gelecek yıl için seçeneklerini değerlendirirken 2022 sezonuna McLaren'da devam edecek. Bu süreçte McLaren, Piastri'yi takıma katmak için çabalamaya devam ederken Alpine, Piastri'nin 2023'te kendileri için yarışmasını gerektiren bir anlaşmaları olduğunu iddia ediyor ve genç pilot için savaşmaya devam ediyor. Bu konunun sonucu, F1'in Sözleşme Tanıma Kurulunun kararı tarafından belirlenecek.