Ricciardo: "Her sürücü en iyi takımda yarışmak ister"

Daniel Ricciardo, 2014'te Mark Webber'den boşalan Red Bull koltuğuna geçmiş ve 2018 sonuna kadar Avusturyalı takımla yarışmıştı.

Ancak bu süreçte galibiyetler alsa da, Red Bull hiçbir zaman şampiyonluk için yarışabilecekleri bir araç üretemedi.

Ricciardo sonuç olarak 2019'da Renault'ya geçti ve geçen yılı podyumsuz noktaladı.

Avustralyalı pilotun ismi Red Bull'a dönüşe ek olarak Ferrari, McLaren ve Mercedes koltukları için anılmaya devam ediyor.

Ricciardo, en iyi araçta yarışmaya olan isteğini gizlemiyor.

Avustralyalı pilot, “İşimle ilgili sevmediğim tek şey rekabetçi bir araca ihtiyaç duyulması. Ne yazık ki, yarışmak tenis gibi değil. Orada kendiniz dışında sadece bir raketi suçlayabilirsiniz. Formula 1'de ise tamamen arabaya bağımlısınız."

"Ama bu bizim sporumuz."

"Herhangi bir sürücünün amacı, en iyi ekipmanlara sahip olmak adına en iyi takımda mücadele etmektir. Otomobil üreticileri inanılmaz bir teknoloji savaşına giriyorlar."

"Sadece 20 koltuk var ve 20 Formula 1 pilotundan biri olmak neredeyse imkansız."

"Yine de bir kez buraya geldiyseniz, o zaman en iyisi olmak için zirveye tırmanmaya çalışıyorsunuz." dedi.