Ricciardo: "Henüz tam olarak doğru ayarları bulamadık"

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Daniel Ricciardo, her iki antrenman seansında da ilk onun dışında kalırken, günü altıncı olan takım arkadaşının altı sıra gerisinde 12. sırada tamamladı.

Seansın ardından konuşan Ricciardo, gelişebileceği alanlar olduğunu ve bunlara odaklanacağını dile getirdi.

Amerika'da yarışmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Ricciardo, sözlerine şöyle devam etti: "Asfaltın benzersiz ve farklı olmasından kaynaklanan zorluğa rağmen yeni bir pistte olmak harika."

"En kolay başlangıç diyemem. Çizginin dışına çıktığınız anda durum zorlaşıyor çünkü çok fazla yol tutuş kaybediyorsunuz."

"Bu açıdan ilginç bir deneyimdi. Bu pist çok eğlenceli ve bazı bölümlerini çok beğendim. Fakat çizginin dışındaki her yer çok kaygan."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pistin etrafında küçük çakıl taşları varmış gibi geliyordu. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştığımızı hiç hatırlamıyorum. Yeni bir mücadeleyle karşı karşıyayız ve bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor."

"Pistin ilk sektörünü çok beğendim, düzen çok hızlı ve oldukça doğal. Fakat aynı şeyleri söyleyemeyeceğim dar bir bölüm de var. Sanırım araçların şu anda bu kadar büyük olması nedeniyle çok dar geliyor."

"Gün içinde geliştiğimiz açık. Pistin özelliklerin anlamaya ve adapte olmaya çalıştık fakat ayarlarda en uygun yaklaşımı bulduğumuzu düşünmüyorum. Bu nedenle cumartesi gününe iyi şekilde hazırlanmak adına yapılacak çok fazla iş var."

"Antrenman kesintiye uğradığı için yarış simülasyonu yapmak zordu fakat attığımız turlarda aracın, hemen hemen boş depoyla benzer hıza sahip olduğunu söyleyebiliriz."

"Gece üzerinde çalışmamız gereken birkaç şey var fakat yeni bir pistte bunun olması çok normal. Bir şeyleri anlamaya, öğrenmeye ve hafta sonunun kalan kısmı için tatlı noktayı bulmaya çalışacağız."