Ricciardo: "Henüz istediğim şeye, dünya şampiyonluğuna ulaşamadım"

26-28 Mart hafta sonunda, Bahreyn’deki ilk yarışla birlikte 2021 Formula 1 start almış olacak. Daniel Ricciardo ise yeni takımı McLaren’la ilk sezonu için heyecanlı ve kendinden emin.

The Guardian'la röportajında Ricciardo, “Ne görüyorsanız oyum. Gülümsüyor ve gülüyorsam iyi bir zaman geçiriyorumdur. Bundan kesinlikle zevk alıyorum ve yarışmayı seviyorum fakat bir şeyin içinde rekabet olduğunda hızlıca kızışabiliyorum. Yeni yılda Monopoly ve Uno oynarken bile hırslanıyordum. İçinde rekabet olan her şeyde değişiyorum, bu benim sınırdayken, doğamın bir gereği olarak yaptığım bir şey.”

“Sıralama seansını ve yarışı daha yüksek bir yoğunlukta geçirmeyi tercih ediyorum. Kendi üstümde baskı kurduğumda en iyi performansımı gösteriyorum. Kendimi zorlamayı seviyorum.” dedi.

Ricciardo için bu sezon kolay geçmeyecek. 31 yaşındaki pilot son 2 yıldır Renault F1 takımıyla yarışıyordu ve bu yüzden yeni takımına alışması gerekecek. Ayrıca takım arkadaşı Lando Norris de padoktaki birçok kişinin yeteneğini takdir ettiğin bir isim ve genç pilot, McLaren’la 3. sezonuna giriyor. Geçen sene aldıkları takımlar şampiyonası 3.lüğünden sonra kuşkusuz McLaren’ın hedefi, olabildiğince podyum kazanmak olacaktır.

Regülasyonlar büyük oranda aynı kaldığından McLaren’ın geçen seneki aracının büyük bir kısmını bu seneye taşıdığını söyleyebiliriz, fakat takımın güç ünitesi tedarikçisi artık Mercedes olduğundan, aracın özellikle arka kısmında birçok değişiklik yapıldı. Testlerde McLaren aracı güçlü görünüyordu ve Alpine, Aston Martin, AlphaTauri ve Ferrari’yle birlikte sıkı bir orta sıra mücadelesi içinde olacağını söyleyebiliriz.

Yine de bu takımların Lewis Hamilton’ın Mercedes’iyle ve Max Verstappen’in Red Bull’uyla sürekli bir mücadele içinde olması pek olası görünmüyor. F1’de tarih boyunca her zaman üstünlüğün bulunduğunu söyleyen Ricciardo, yine de mücadele etmekten zevk aldığını söylüyor.

Avustralyalı pilot, “Mercedes’in dominantlığı sebebiyle sinirlenmek ve bu başarıyı kıskanmak gayet normal fakat ben o kişi olmamaya çalışıyorum. Eğer bir tepkide bulunacak olsaydım iyi bir iş çıkardıkları için saygımı sunar ve onları yakalamak için nasıl bir yol izleyeceğimizi bulmaya koyulurdum. Bu bir motivasyon.” dedi.

Ricciardo sözlerine gülerek devam etti: “Bunun roket bilimi olmadığını söyleyecektim fakat doğrusu burası biraz öyle.”

“Eğer griddeki en iyi araca sahip olmadan bir yarış kazanırsak ne olur? Ne kadar daha fazla saygınlık görürüm? Her zaman yazılacak bir ‘alttan gelen’ hikayesi vardır ve ben de bunu yazdırmayı ümit ediyorum.”

Ricciardo, gridde geç frenlemesi ve bu sayede yaptığı geçişlerle bilinen bir isim. Ricciardo’nun seneler boyunca geçiş yaptığı isimler arasında: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel ve Kimi Raikkönen gibi dünya şampiyonları da yer alıyor. 2014’te Red Bull’la inanılmaz bir ilk sezon geçiren Ricciardo, 2018 sonunda takımdan ayrılana kadar toplam 7 galibiyet aldı, sonrasındaysa Renault’ya geçti. Renault’yla 2 yıl yarışan Ricciardo, Fransız takımla sadece 2 kez podyuma çıkabildi.

Ricciardo, McLaren’la birlikte, eski geçi stiline dönmek istediğini söylüyor: “Eski geçiş hamlelerimin bu sene tekrar gelmesini istiyorum. Son yıllarda yeterince hamle yapamadım. Eğer bir yarıştan sonra yorgunsam, o zaman her şeyimi verdiğimi anlıyorum. İçimden, o gün öğleden sonra her şeyimi verdiğimi biliyor oluyorum.”

“Henüz istediğimi elde edemedim - dünya şampiyonluğunu. Bu benim motivasyonum ve rekabet etmek için vizörümü indirdiğim an canlanıyorum. Her şeyimi veriyorum, oyun oynayacak zamanım yok.”