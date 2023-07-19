Ricciardo: "Hemen başarı yakalamak zor olacak"

Bu hafta sonu AlphaTauri ile pistlere geri dönecek olan Daniel Ricciardo, yaklaşık 8 ay sonra ilk yarışına çıkacak.

Avustralyalı pilot geçen hafta takım fabrikasına gitti ve koltuk ayarı yaptırdı.

Macaristan GP öncesi bir röportaj veren Ricciardo, bu hafta sonu temel amacının iyi bir sonuç almaktan ziyade eğlenmek olduğunu söyledi.

10 yıl sonra ilk kez İtalyan ekiple piste çıkmaya hazırlanan Ricciardo, "Geri döndüğüm için çok heyecanlıyım."

"Red Bull ailesinde her zaman çağrılmaya hazır olmalısınız ve bu çağrı geldiğinde fırsatı hemen kaptım."

"AlphaTauri'ye geçiş süreci sorunsuzdu. Geçen hafta Faenza'ya gittim, fabrika on yıl önce onlar için yarıştığım zamana kıyasla çok değişmiş görünüyordu. Yine de hâlâ pek çok tanıdık yüz vardı ve önümüzdeki yarışa hazırlanırken kendimi evimde hissettim."

"Geçen hafta Silverstone'daki lastik testinde Red Bull ile sürüş yaptığımda da her şey çok normaldi."

"AlphaTauri aracı nasıl olursa olsun, onu kullanacağım ve oradan ilerleyeceğim. Bu konuda önyargılı olmak istemiyorum. Eğer aracın dengesi iyiydi, onunla çalışabilirim. Aniden direksiyona geçip başarıya koşmak gerçekten zor olacak, fakat bu konuda heyecanlıyım."

"Aracı geliştirmeyi ve deneyimlerimi kullanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sonuçta Budapeşte için sadece dışarı çıkıp eğlenmeyi, sağ ayağımı soldan daha fazla kullanmayı ve iyi vakit geçirmeyi düşünüyorum!"

"Bu pistin anahtarı bir ritim yakalamak çünkü birbirine bağlı çok fazla viraj var ve araç dengeli ise gerçekten keyif alabilirsiniz."