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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Hem mutlu hem üzgünüm!"

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Ricciardo: "Hem mutlu hem üzgünüm!"
Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, dördüncü sırada tamamladığı yarışın ardından sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Renault pilotu Ricciardo, pit stoplarda Stroll'ü geçmesinin ardından uzun süre podyuma çıkabileceği pozisyonda olsa da son startın ardından Albon'u arkasında tutamayınca bir kez daha Renault ile podyumu kıl payı kaçırmış oldu.

Ricciardo, "Biliyorsunuz, elbette gülümsüyorum ama takımdaki herkes gibi biraz üzülüyorum. Harika bir yarış çıkardığımızı biliyoruz, stratejiler harikaydı, Lance Stroll'ün önüne geçmemizi sağladı. Ayrıca ilk üçe girdiğimiz için harika startlar aldım."

"Alex Albon'un aracı bizimkinden daha hızlıydı ve hızına hiçbir şekilde karşı koyamazdık."

"Yarışın ilk iki bölümünde ona yakın bir yerde olduğumuzu hissettim, ancak Stroll arkamdan geliyordu ve Albon çok daha hızlıymış gibi görünmüyordu. Ama sanırım aracının yakıt tankında çok az yakıt kaldığında ve yumuşak lastiğe geçtiğinde, özellikle son sektörde gelişmeyi başardı. Bu yüzden bana hızlı bir şekilde yaklaştı ve DRS'yi kullandı. Bu durumda yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Tüm yarış gerçekten cesaret vericiydi. Spa ve Monza'da iyi performans gösterebileceğimizi biliyorduk, ancak Mugello'dan çok şey beklediğimizi söyleyemem ama dünkü sıralama turlarından sonra yarışta ilk beşe girebileceğimize inanmaya başladık. Bugünkü sonuç sonraki yarışlardan önce bize güven verecek."

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Editör Kemal Şengül

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