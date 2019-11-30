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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Hedefimiz Toro Rosso'nun önünde kalmak"

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Ricciardo: "Hedefimiz Toro Rosso'nun önünde kalmak"
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 07:44

Daniel Ricciardo, bu hafta sonu için temel hedeflerinin Toro Rosso'nun önünde kalmak olduğunu söyledi.

Daniel Ricciardo ilk antrenman seansında motor sorunu yaşadı ve günü 19. sırada noktaladı. İkinci seansta ise takım arkadaşının 0.2 saniye gerisinde 16. olabildi.

Diğer tarafta Toro Rosso pilotları günü ilk on içerisinde tamamladılar.

Günün ardından konuşan Ricciardo, hedeflerinin şampiyonada beşincilik savaşı verdikleri Toro Rosso'nun önünde olmak olduğunu söyledi.

"En iyi gün değil, ama sadece Cuma günündeyiz. Sabah aracımda motor sorunu vardı. Bundan ötürü bugün doğru ritmi bulmak mümkün değildi. İlk seans zordu ancak en azından ikinci seans güzel geçti."

"İlk seansta ne olduğunu bilmiyorum. Yağ basıncı düştü, motor kapandı ve aracı olabildiğince çabuk durdurmaya çalıştım. Pierre'in kaskına aracımdan yağ sıçradı. Ona bir kask temizleyicisi alacağım!"

"Açıkçası Toro Rosso bugün yine hızlıydı. Son yarışa kadar mücadelede olmayı seviyorum. Bu harika! Cuma günü onlara geçildik, ama yarın gelişeceğiz. Amacımız Toro Rosso'nun önünde kalmak."

"Tek turda hâlâ yeterli hızımız yok, ancak uzun sürüşlerde daha rekabetçiyiz. Sıralama turlarından önce gelişmemiz gerekir. Yarışta rakiplerimizle rekabet edebilmek için mümkün olduğunca üst sıralarda başlamalıyız."

"Tek turda lastiklerden maksimumu alamıyoruz. Lastikler en hızlı turda yeterince ısınmıyor ve daha sonra çalışmaya başlıyor. Yani ilk turda olmuyor. Ayarlar üzerinde çalışmak zorundayız."

"Dediğim gibi, aracımız uzun sürüşlerde daha rekabetçi. Orta lastikler burada iyi çalışıyor, Yumuşak lastiklere kıyasla durum daha iyi. Ama yarış temposu hakkında endişelenmiyorum. Tek turda çok geride kalırsak, iyi bir yarış hızı bile toparlanmaya yardımcı olmaz. Bu yüzden tek tur performansımızı geliştirmeliyiz."

Motordan endişe duyup duymadığı sorusuna, "Bizi etkileyeceğini sanmıyorum. Yeni bir motor koyduk ve bu, sabah sorun yaşadığımız motordan çok daha yeni bir motor. Ona bir şey olmasını beklemiyoruz. Her şey yolunda olmalı." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP3 Başlangıç:
01 Saat
:
33 Dakika
:
05 Saniye
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