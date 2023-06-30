Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak

Ricciardo şu anda Red Bull ve AlphaTauri için yedek sürücü olarak görev yapıyor ve kaçınılmaz olarak adı her iki takımın koltuğuyla da anılıyor.

Son dönemde adı AlphaTauri ile yoğun şekilde anılan Ricciardo'nun takıma katılma ihtimali, takım patronu Franz Tost'a soruldu.

Tost, gençlerin hiçbirinin F1 için hazır olmadığına karar verilmediği sürece bunun mümkün olmadığını söyledi.

Ricciardo'nun gelecek yıl için takıma katılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Tost, "Felsefemiz oldukça açık; her şeye performans karar veriyor."

"Elbette takımın felsefesi genç sürücüleri eğitmek."

"Genç sürücüler şu anda hazır değilse belki fakat halihazırda bazı iyi genç sürücüler geliyor. [Ayumu] Iwasa iyi bir iş çıkarıyor, [Isack] Hadjar iyi bir iş çıkarıyor... Yine de onlar için biraz erken."

"Onları er ya da geç burada görüyorum. Fakat çok erkense, o zaman belki başka bir çözüm bulmamız gerekebilir."

"Ancak bu konu şu ana kadar tartışılmadı."

Şu anda Super Formula'da yarışan ve Ricciardo ile yedek pilotluk rolünü paylaşan Liam Lawson ile ilgili bir soru üzerine Tost şunları söyledi: "Liam geçen yıl Abu Dhabi'de bizim için sürerken iyi bir iş çıkardı."

"Halihazırda Japonya'da da iyi bir iş çıkarıyor çünkü orada oldukça zorlu bir şampiyona var. Daha önce de söylediğim gibi, bu bir performans meselesi."

"Öncelikle hangi sürücünün uygun, yeterince olgun, yeterince eğitimli ve bir F1 aracına binmeye hazır olduğuna bakmalıyız. Bunu göreceğiz. Şu anda hiçbir şeye karar verilmiş değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing, with Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri, in the drivers press conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nyck de Vries'in koltuğunun -bu sezon için- tehdit altında olup olmadığı sorusuna Tost, "Her şey Nyck'in elinde. Eğer iyi bir performans gösterirse onu neden değiştirelim ki?" cevabını verdi.

Tost, bu sezonun ilk bölümünün hiçbir çaylak pilot için kolay geçmediğini kabul ediyor ve daha geleneksel pistlerde De Vries'ten iyi performans göstermesini bekliyor.

"F1'de her sürücünün üzerinde baskı vardır. Nyck'in burada ya da Silverstone'da nasıl olduğunu göreceğiz çünkü bu yarış pistlerini biliyor. Bugünlerde çaylak pilotlar için durumun gerçekten zor olduğunu unutmamalıyız."

"Neden mi? Sezonun ilk bölümüne bakarsanız, yarış pistlerini dahi bilmiyorlar! Daha önce Melbourne'de F2 veya F3'te yarışmadılar, Suudi Arabistan'da veya Miami'de yarışmadılar, belki Bakü'de yarışmışlardır... Fakat Bakü'de de sprint yarışı vardı, burada da durum öyle. İlk antrenman yapılıyor, sonra yarış için sıralama, sprint yarışı için sıralama ve ardından sprint gerçekleşiyor."

"Bu da hafta sonlarının uçup gittiği anlamına geliyor. Çaylak sürücüler için bu gerçekten çok ama çok zor. Bu nedenle şimdi en azından bildikleri pistlere geliyorlar; Avusturya, Silverstone, Spa, Budapeşte, Monza gibi. Bu da kendilerine daha fazla güvenmelerine yardımcı oluyor."