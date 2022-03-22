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Ricciardo: "Hastalığımın sonuçlar üzerinde etkisi yok"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, COVID-19'a yakalanmasaydı bile Bahreyn'de daha iyisini başaramayacaklarını düşünüyor.

Kemal Şengül
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Ricciardo: "Hastalığımın sonuçlar üzerinde etkisi yok"
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Daniel Ricciardo, COVID-19'a yakalanması nedeniyle Bahreyn testlerinin üç gününü de kaçırmıştı ve bundan ötürü çok önemli bir pist üstü süresini kaybetti.

Üç günde de direksiyona Lando Norris geçti ve araçta bariz sorunlar olduğu görülebiliyordu. Takımın en büyük problemi frenlerdeydi. Bahreyn GP'de bunu büyük oranda çözseler de, aracın yeterince hızlı olmadığı görüldü.

Her iki pilot da hafta sonunu puansız şekilde kapatırken, Ricciardo'ya göre hastalığın etkisi devam etse de, bunun sonuç üzerinde büyük bir etkisi yoktu.

Ricciardo şöyle dedi: "Doğrusu COVID-19 sonrası kendimi harika hissettiğimi söyleseydim, yalan söylemiş olurdum. Bu hastalığın etkilerini hissettim."

Lando Norris, McLaren MCL36, Nicholas Latifi, Williams FW44, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36, Nicholas Latifi, Williams FW44, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Fakat COVID-19 bir kenara, sadece beş gün boyunca yatakta öylece yatsaydım bile bu, hafta sonunu her halükarda zorlaştıracaktı. Muhtemelen COVID'in getirdiği etkiler de vardı. Fiziksel olarak yaptığım en kolay yarış değildi."

"Yine de yeterince yüksek bir seviyede mücadele edebildiğimi hissettim. Yarışı tamamlayabildiğim için mutluyum. Umarım bundan sonrası artık daha kolay olur."

"Yine de sonuçların hastalığımla ilgisi yok. Yeterince rekabetçi değildik hepsi bu. Lando'yu referans almalıyım, çünkü geçen sene çok iyi bir referans olduğunu kanıtladı. Dün ikinci bölümde attığı tura baktım ve en fazla 13. sıraya kadar çıksa da, turu oldukça iyi görünüyordu. Bu yüzden en azından bu pistteki hızımızın bu olduğunu gösteriyor."

"Eğer test test yapabilseydim, belki daha fazlasını bulabilirdim demeyi isterdim, fakat Lando'nun sıralama turlarında çok iyi bir tur attığını düşünüyorum. Bu yüzden şu anda araçtan çıkarılabilecek ekstra yardım saniye yok."

"Belki aracımız, başka bir pistte daha iyi görünür."

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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