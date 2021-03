Ricciardo, McLaren'ın başlangıcından memnun

Bahreyn’deki sezon öncesi testleri bugün itibariyle başladı ve ilk test günün sabah seansı tamamlandı.

Sabah seansını birinci tamamlayan Ricciardo, Motorsport.com‘un testlerle ilgili birkaç sorusunu yanıtladı.

Aracın nasıl olduğu sorulan McLaren’ın yeni sürücüsü Ricciardo, ‘’Şu an tek düşünebildiğim şey öğle yemeği. Kahvaltımızı çok erken ettik.’’ şeklinde esprili bir yanıt verdi ve sonrasında şunları ekledi: "Araç çok iyiydi. Harika bir öğleden önceydi. Her şey yolunda gitti. İsminizi ilk sırada görmek gerçekten harika, özellikle de birinci günde. Her şey yolunda gitmesi gerekiyordu ve bu sabah takım mutluydu. İşe geri dönmek iyi hissettiriyor.’’

Pist koşullarından da biraz bahseden Avusturalyalı pilot, ‘’Burası ılık, rüzgarlı ve biraz da kumlu. Bunu yönetmesi de biraz zordu. Ancak piste tekrar çıkmak kesinlikle harika bir duygu.’’ dedi.

McLaren pilotuna Mercedes güç ünitesiyle ilgili düşünceleri sorulduğunda, ‘’İyiydi. Açıkçası şu ana kadar kıyaslayabileceğimiz çok fazla bir şey yok ve bunun için Q3’e kadar beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu sabah her şey yolunda gitti. Yani her şey iyi ve mutluyuz.’’ yanıtını verdi.

Renault’da geçirdiği iki sezonun ardından McLaren Racing’e geçen Ricciardo, eski takımının aracı ve Fernando Alonso hakkında yorumlarını da ihmal etmedi.

Bıraktığı aracın nasıl bir performans gösterdiği sorulan Ricciardo, ‘’Bence iyiydi. Geçen sezonun sonlarına doğru Fernando birkaç yarışa geldi ve sanırım ilk defa Milano’da oradaydı. Onun takımla çalıştığını gördüğüm iyi bir hafta sonuydu ve kesinlikle geçen yıldan beri çok ilerlediler. Bu yüzden bu sezon daha rekabetçi olacaklarını düşünüyorum.’’

‘’Geçen seneki istatistikleri bilmiyorum ancak birçok podyum vardı. Umarım bu yıl da aynısı olur. Umarım önlerde de arkalarda da mücadeleler görürüz. Bunu ve aynı zamanda Fernando’yla yarışmayı da heyecanla bekliyorum.’’ dedi.