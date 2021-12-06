Ricciardo: "Verstappen/Hamilton mücadelesi, sporda her yıl olmasını umduğumuz bir şey"

Ricciardo, Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesi tabana hasar verdiği ve 11. olduğu sıralama turlarının ardından, yarışta iyi bir iş yaptı.

İlk bölümde pite girmemesinin avantajıyla öne çıkan Ricciardo, damalı bayrağı beşinci sırada gördü ve Ferrari ile mücadelede McLaren'a değerli puanlar getirdi.

Ricciardo, "Ailem ve arkadaşlarım “yarın yarış nasıl olacak” diye soruyordu çünkü burada hiç bulunmadık ve uyanık kalmaya değer olup olmadığını bilmek istiyorlardı. Yarış Avustralya'da sabah çok erken saatlerdeydi."

"Ailem her zaman ayakta kalır ama arkadaşlarım ertesi gün çalışmak zorunda kalırlarsa kalamıyorlar. Onlara ya çok sıkıcı bir yarış olacağını ya da çok hareketli geçeceğini söyledim. Hareketli olmasını umuyordum ve böyle olduğu için gerçekten mutluyum. Önde bazı mücadeleler gördüm ve son turda bir podyum mücadelesi gördüm. Ferrari'lerin bir araya gelmesi gerektiğini duydum, bu yüzden gerçekten eğlenceli bir yarıştı." dedi.

Ricciardo, eski takım arkadaşı ve Hamilton'ın mücadelesi hakkında, "Bu sporda her yıl gerçekten umduğumuz şey bu. Böyle bir savaş istiyoruz."

"Bir yanda tecrübeli rekor sahibine, diğer yanda da şimdiye kadarki en genç kazanana sahipsiniz. Bu gerçekten harika bir mücadele ve harika bir hikaye. Belli ki baş başa gidiyorlar ve bu gerçek bir savaş. Bunun bir parçası olmadığım için biraz kıskanıyorum ama nihayetinde spor için ve sporun bir hayranı olarak rüya senaryo bu."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Mücadelenin şiddetini anlayabiliyorum. Griddeydik ve bu yıl Lewis ile Max'in tüm önemli anlarını ekranda gösteriyorlardı. Demek istediğim, bence bu yarış başlamadan önce ihtiyaç duymadıkları bir dikkat dağınıklığı."

"Asıl mücadele bu değil, bu yüzden gerçekten umursamıyorum ama eğer onların yerinde olsaydım, yarışın başlangıcına odaklanmayı denemek bir yana, bundan kaçamazdım. Yine de bu büyük bir mücadele, dolayısıyla herkes tamamen buna odaklanıyor."

"Az önce, Lewis'in, [Max'a] arkadan çarptığı bir klibi gördüm. Bunu şimdi gördüm ama neden olduğunu bilmiyorum. Neler olduğunu göreceğiz." dedi

Ricciardo, şampiyonun son yarışta belirlenecek olmasından mutlu.

"İkisi de eşit puanlarda oldukları için en yüksek baskı senaryosu budur. İkisinin de eşit kazancı yok. 9'a 8 Max önde. Sonuçta, önümüzdeki hafta kim kazanırsa o şampiyon olacak. Bu çok iyi ve bir hayran olarak da harika. Tam da Netflix'in artık heyecan verici olamayacağını düşündüğünüzde."