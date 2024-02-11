Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"
Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton'ın 2024 sonrası Ferrari'ye geçmesine şaşırmadığını fakat kararın sezon öncesinde alınmasının "tuhaf" olduğunu belirtti.
Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Ferrari'ye geçeceğini açıkladı ve bu konudaki resmi kararın yeni sezon öncesinde alınması pek çok kişiyi şaşırttı.
Daniel Ricciardo da karardan ziyade açıklanma zamanına şaşırmış durumda.
ABD'li yayın organı Racer'ın aktardığına göre Ricciardo şunları söyledi: "Lewis'i daha önce kırmızı tulum içinde hayal edebildiğim için bu habere hiç şaşırmadım."
"Kariyerinin nasıl geliştiğine bakıp, arkasında ne tür bir miras bırakmak istediğini düşünürsek bunun olacağını öngörüyordum."
"Ferrari iyi bir takım ve zaferler için mücadele etme şansına sahip olacağından hiç şüphem yok."
Daniel Ricciardo, Racing Bulls
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Fakat sanırım zamanlama beni biraz şaşırttı. Elbette bunu etkileyen iç nedenleri ve diğer faktörleri bilmiyorum, ancak kararının bu kadar erken açıklanmasının kesinlikle bazı nedenleri vardı."
"Bu beni Ferrari'ye geçecek olmasından daha çok şaşırttı."
"Mercedes'in bundan sonra atacağı adımları hesaplamak için koca bir yılı olacak. Sanırım içinde bulundukları durumda acele etmelerine gerek yok."
"Genelde yaptıkları gibi tüm olası adayları değerlendireceklerdir."
Ricciardo, kendi geleceği hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.
"Kesinlikle çok ileriye bakmıyorum. Kariyerimin bu aşamasında, bir yıl sonrası için bir şeyler planlamaya çalıştığımda, sona bir yıl daha yaklaşıyorum."
"Bu yüzden bugünde yaşamayı tercih ediyorum ve yarış yarış düşünüp, her biri için ayrı ayrı hazırlanmayı planlıyorum."
"Genel olarak, transfer sezonu çoktan başladı fakat bunun için henüz çok erken. Hatta tüm bu çılgınlığa henüz dahil olmadığım için mutluyum."
Son Haberler
Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"
Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor" Costa: "Schumacher ve Hamilton sanılandan daha fazla birbirlerine benziyor"
Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"
Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız" Stake: "Hem 2024'e hem de 2026'ya odaklanmış durumdayız"
Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"
Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek" Leclerc'in hızına karşılık Brundle:"Hamilton'ı hafife almamak gerek"
Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!
Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif! Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar