Ricciardo: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesine değil, kararın açıklanma zamanına şaşırdım"

Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Ferrari'ye geçeceğini açıkladı ve bu konudaki resmi kararın yeni sezon öncesinde alınması pek çok kişiyi şaşırttı.

Daniel Ricciardo da karardan ziyade açıklanma zamanına şaşırmış durumda.

ABD'li yayın organı Racer'ın aktardığına göre Ricciardo şunları söyledi: "Lewis'i daha önce kırmızı tulum içinde hayal edebildiğim için bu habere hiç şaşırmadım."

"Kariyerinin nasıl geliştiğine bakıp, arkasında ne tür bir miras bırakmak istediğini düşünürsek bunun olacağını öngörüyordum."

"Ferrari iyi bir takım ve zaferler için mücadele etme şansına sahip olacağından hiç şüphem yok."

Daniel Ricciardo, Racing Bulls Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Fakat sanırım zamanlama beni biraz şaşırttı. Elbette bunu etkileyen iç nedenleri ve diğer faktörleri bilmiyorum, ancak kararının bu kadar erken açıklanmasının kesinlikle bazı nedenleri vardı."

"Bu beni Ferrari'ye geçecek olmasından daha çok şaşırttı."

"Mercedes'in bundan sonra atacağı adımları hesaplamak için koca bir yılı olacak. Sanırım içinde bulundukları durumda acele etmelerine gerek yok."

"Genelde yaptıkları gibi tüm olası adayları değerlendireceklerdir."

Ricciardo, kendi geleceği hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

"Kesinlikle çok ileriye bakmıyorum. Kariyerimin bu aşamasında, bir yıl sonrası için bir şeyler planlamaya çalıştığımda, sona bir yıl daha yaklaşıyorum."

"Bu yüzden bugünde yaşamayı tercih ediyorum ve yarış yarış düşünüp, her biri için ayrı ayrı hazırlanmayı planlıyorum."

"Genel olarak, transfer sezonu çoktan başladı fakat bunun için henüz çok erken. Hatta tüm bu çılgınlığa henüz dahil olmadığım için mutluyum."