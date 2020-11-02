Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü

Eifel GP'de podyuma çıkmasına rağmen shoey yapmayı unutan Ricciardo, Imola'da bir kez daha podyuma çıkmasının ardından bu sefer unutmadı ve kutlamaların sonunda shoey yani botundan şampanya içme hareketini yaptı.

Ancak Ricciardo bu sefer bunu tek başına yapmadı ve yarışı kazanan Hamilton da ona katılmak istediğini söyledi.

Hamilton daha önceki açıklamalarında bunu yapmayacağını söylese de bu sefer gönüllü olarak yaptı.

Hamilton, "Kesinlikle harika tat vermedi. Şampanyayı normalde de sevmem ancak bu şekilde kesinlikle daha kötüydü."

"Pozitif olan şey, Daniel'in annesinin benim iyi bir sporcu olduğumu düşünüyor olması. Bunun için minnettarım. Daniel bir keresinde bunu bir kere yapacağımı söylemişti. Ben de ona asla demiştim. Buradan bir ders çıkarmış oldum. Asla asla dememek lazım. İyi bir andı." dedi.

Ricciardo, Hamilton'ın daha önceki yaklaşımına kıyasla yaklaşımını değiştirmesinden memnun olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Sağ ayakkabımı çıkardım ve şampanyayı döktüm. O esnada mekanikerlere şerefe yapacaktım. O esnada Bay Hamilton'un sol ayakkabımı çıkarmamı söylediğini duydum. O da bugün benim ayakkabımdan içti. Bugün onunla paylaşım yapmış olduk. Olağanüstü bir hareketti."

"Herkes için eğlenceliydi. Sanırım 3 sene önce podyumda bunu hiç yapmayacağını, benim ayakkabımdan içmeyeceğini söylemişti. 2020'de tuhaf şeyler oluyor!"

"Bir gün ona bunu yaptıracağımdan emindim ve işte bunu yaptık. Çok mutluyum."

"Bugünlerde şampanya soğuk oluyor. Kış yaklaştığı için mi, dışarısı soğuk olduğu için mi böyle oluyor bilmiyorum ancak bu, shoey deneyimini biraz daha katlanılabilir kılıyor." dedi.

Pilotların bu şekilde şampanya paylaşmalarının COVID protokollerinin ihlali olup olmadığı FIA Yarış Direktörü Michael Masi'ye soruldu.

Masi, "Bu daha önce üzerinde çalışılan ya da detaylı bir şekilde değerlendirilen bir konu değil." şeklinde cevap verdi.