Ricciardo: "Hamilton'a verilen Schumacher kaskı, en havalı hediyelerden biri"

Hamilton’un geçen haftaki Eifel Grand Prix’sindeki dominasyonu, F1’de Schumacher’in 91 galibiyetlik rekorunu egale etmesini sağladı. Yarışın hemen sonrasında Schumacher’in oğlu Mick, canlı yayında Hamilton’a 7 kez dünya şampiyonu babasının 2012’deki son sezonunda kullandığı kasklardan birini hediye etti.

Nürburgring’deki yarışı podyumda bitiren Ricciardo, Hamilton’a bu başarısı için övgüler yağdırırken aldığı hediyeyi de övgüye boğdu.

Hamilton hakkında konuşan Ricciardo: “Kariyeri artık 10 yılın üzerinde oldu ve ön sırada her seferinde aynı performansı gösterebilmesi hiç kolay değil. Bence bu podyumun üstündekiler bunun nasıl bir şey olduğunu, ne demek olduğunu anlarız.”

“Bunu başarabilecek bir paketiniz ve aracınız olabilir ama olay bunu her hafta sonu kırmızı ışıklar söndüğünde yapabilmek. Kulağa geldiği kadar kolay değil. Kesinlikle çok saygı duyuyorum. Bence kazandığı hediye de, Michael’ın kaskı, bu spordaki en havalı hediyelerden biri.”

Hamilton kask hediye edildikten sonra duygu doluydu ve hediyenin, oturma odasında Alman pilotun son yarışında birbirleriyle değiştikleri diğer kaskın yanında duracağını söyledi.

Hamilton: “Benim için çok, çok önemli anlardan biri de 2012’deki Abu Dhabi yarışıydı. Mercedes’in misafirhanesine gittim ve Michael'la sohbet edip kasklarımızı değiştirdik. Bu, büyürken televizyonda izlediğim birinin yanında durmak, benim hiç unutmayacağım bir andı.”

"Forma veya kask değiştirmek biz sporcuların yaptığı onur duyduğumuz bir hareket ve bence saygının, gösterebileceğimiz en büyük göstergesi. O yüzden bu sporun bir efsanesiyle bunu yapabilmek benim için çok özeldi.”

“Ama ailesinin de beni bu hediyeye layık görmesi beni çok minnettar bıraktı. Biliyorsunuz oğlu çok parlak bir yetenek ve gerçekten çok samimi bir insan, Michael onu çok iyi bir insan olarak yetiştirmiş ve gelecekte kariyerinin nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ama şimdi oturma odamda Michael’ın iki kaskı var.”