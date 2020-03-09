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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Hamilton yeterince saygı görmüyor"

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Ricciardo: "Hamilton yeterince saygı görmüyor"
Ekleyen:
, Editör
9 Mar 2020 16:11

Daniel Ricciardo, son yıllarda Lewis Hamilton'ın daha iyi bir araçla yarışsa bile iyi bir iş yaptığını ve bazen yeterince saygı görmediğini söyledi.

Lewis Hamilton son altı yılda beş şampiyonluk kazandı ve bir şampiyonluk daha kazanırsa Michael Schumacher'i yakalayacak.

Fakat Max Verstappen gibi bazı isimler, Hamilton'ın en iyi araç sayesinde bu kadar zafer elde ettiğini ve hatta rakibi olmadığı için baskı altında kalmadığını düşünüyorlar.

Ancak Daniel Ricciardo, Hamilton'ın baskı altında bile inanılmaz bir iş yapabileceğini ve İngiliz pilotun hak ettiği değeri görmediğini söyledi.

Ricciardo, "Lewis son birkaç yıldır en iyi araca sahipti ve belki de diğerlerine göre işi daha kolaydı. Ancak sırf bu yüzden pek çok insanın Lewis'in hakkını vermediği, fakat onun iyi bir iş yaptığı zamanlar vardı. Pistte çıktığında iyi bir iş yaptı."

"Lewis'in yaşadığı bazı şeylerle kendimi bağdaştırabilirim, çünkü galibiyetler için savaştım. Ama her şeyle bağdaştıramam. Mesela hiç Abu Dhabi'ye şampiyonluk savaşı vererek gitmedim. Ama o gitti ve çoğu zaman zirvede yer aldı."

"Sürekli bu tarz baskılarla başa çıkmak, sizi kendi içinizde güçlü bir karakter haline getiriyor. Bu bir yetenek ve bunu ondan alamazsınız. Ona %100 saygı duyuyorum." dedi.

Mercedes'te Hamilton'la çalışan Esteban Ocon da Ricciardo ile benzer görüşte.

"İnsanlar onun hakkında 'çok fazla çalışmıyor' diyordu, ama bu doğru değil. Lewis'in çok dolu bir hayatı var, ama zamanını çok iyi kullanıyor. Bir şeyi yaptıktan sonra geri dönüp Formula 1'e odaklanmak kolay bir şey değil ve o bunu zekice yapıyor."

"Her şeyi bu kadar üst seviyede yapması ve pistte adeta bir hayvan olması inanılmaz."

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Editör Kemal Şengül

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