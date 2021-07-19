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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Ricciardo: “Hamilton, Verstappen kazasında fazla cesur davrandı”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında yaşanan temasta, İngiliz pilotun fazla cesur bir hamle yaptığını söyledi.

Ricciardo: “Hamilton, Verstappen kazasında fazla cesur davrandı”

Silverstone’daki yarışın ilk turunda, Copse virajında Hamilton ile Verstappen’in araçları temas etti ve bunun sonucunda Hollandalı pilot, bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Hamilton ise kendi ülkesindeki yarışın nihai galibi oldu.

Ricciardo, bu kaza hakkında Lewis Hamilton’ın fazla cesur bir hamle yaptığını belirtse de iki araç mücadele ederken ortaya çıkan aerodinamik etki düşünüldüğünde, 7 kez dünya şampiyonunu suçlu bulmuyor.

Ricciardo, “Kesinlikle bu olayın sonucu çok kötüydü. Yüksek hızda gidiyordu ve aslında, böyle büyük bir kaza yapmak çok zor değil.”

“Yüksek hızlı bir virajdaysanız ve yan yana gidiyorsanız, iki araç da aero kaybedecektir, özellikle de Lewis çünkü Max’ten kirli hava gelecektir.”

“Fakat bence ikisi de cesur sürüyorlardı ve Lewis, mevcut yol tutuşuna göre fazla cesur bir hamle yaptı ve bu noktada Max’e çarpmış oldu.”

“Bu tamamen kasıtsız oldu ama araçların aerodinamik yapısı böyle. Sadece biraz daha yer bırakması gerekirdi. Fakat kesinlikle burada oturup şunu yapmaları ya da şunu yapmamaları gerekirdi demeyeceğim. Tüm yıl boyunca sert mücadele ediyorlardı.”

“Birbirlerine çarpmaları büyük bir talihsizlik. Ancak önemli olan şey Max’in iyi olması.”

“Dürüst olmak gerekirse dün [sprint yarışında] ilk turda George [Russell] ve Carlos [Sainz] arasında yaşanan olay gibiydi. Henüz lastikleri ısınmamıştı, yakıtları fazlaydı ve böyle şeyler yaşanması mümkün. Bu sadece yarışmak. Fakat kesinlikle Max’in hissettiklerini anlıyorum.” dedi.

2 kez dünya şampiyonu Fernando Alonso ise Hamilton’ın o sırada zor bir pozisyonda bulunduğunu ve bu yüzden, iki pilotun da suçlu olmadığını söyledi.

“Bugünkü kazaya dışarıdan bakarak yorum yapmak zor. Çok yakın gözüküyorlardı.”

“Bence Lewis’in aracının yarısından fazlası Max’in olduğu hizadaydı. Bu yüzden Lewis, bir anda yarış çizgisinden çıkamazdı, sonuçta bir anda yok olamıyorsunuz.”

“Yarışın şanssız bir anıydı ama kasıtlı olmadığı açıktı ve bana göre iki pilot da yanlış bir şey yapmadı. Bu yüzden, sadece talihsiz bir andı.”

Hamilton’ın takım arkadaşı olan ve kazayı dördüncü sıradan izleyen Valtteri Bottas, bu temasın yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“Dünkü gibi ilk turda mücadele ettiklerini gördüm. Bir şey olacağını hissediyordum ve sert mücadele ediyorlardı.”

“Bu tür şeyler yaşanabilir, yarışmak böyle bir şey. Sert mücadele ettiğinizde, pes etmiyorsunuz. Sadece, Max iyi olduğu için mutluyum çünkü bu büyük bir kazaydı. Ayrıca, Lewis’in bugün kesinlikle zaferi hak ettiğini düşünüyorum."

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, pours Champagne over Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, pours Champagne over Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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