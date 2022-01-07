Ricciardo, Hamilton ve Verstappen'in şampiyonluk mücadelesine "imrenmiş"

Verstappen, Abu Dhabi'de son tura kadar devam eden şampiyonluk mücadelesinde, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ı yenerek ilk şampiyonluğunu aldı.

Ricciardo, 2014 ve 2018 yılları arasında Red Bull için yarışmasına rağmen, Mercedes genellikle çok önde olduğu için hiçbir zaman şampiyonluk mücadelesinde yer alamadı.

Ricciardo, GPFans'ın da dahil olduğu sezon sonu röportajında, öndeki savaşın kendisini McLaren ile şampiyonluk mücadelesi vermek için hırslandırıp hırslandırmadığı sorusuna, "Tabii ki imreniyorum."

"Ancak son 7-8 yıldır buna imreniyorum. Yeni bir şey değil. Bunun düşüncesi heyecan verici."

"Ben bir sürücüyüm ama hâlâ sporun bir taraftarıyım. İmrenmeyi bir kenara bırakırsak, F1'in böyle bir mücadele yaşaması harika bir şey."

"İki sürücünün birçok yarışta yan yana geldiği başka bir yıl hatırlayamıyorum."

"Sanırım yarışların %75'inde tekerlek tekerleğe geldiler ve bu oldukça harikaydı."

"Tabii ki keşke bunun bir parçası olsaydım diyorum ama spor açısından Lewis böyle bir mücadele vermeyeli uzun zaman olmuştu."

"Max'in artık genç bir çaylak olmadığını biliyorum ama hâlâ genç nesle ait ve Lewis de griddeki en yaşlı sürücülerden biri. Spektrumun iki ucunu böylesine bir mücadelede görmek güzel."

"Bir taraftarın bakış açısıyla, geçtiğimiz sezon harikaydı." dedi.