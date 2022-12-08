Ricciardo: "Russell'ın Hamilton'ı yenmesi, 2014'te Vettel'i yenmeme benziyor"

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Red Bull akademisinde yetişen Ricciardo, 2014'te Red Bull'a yükselmişti ve Milton Keynes merkezli takımdaki ilk yılında 4 kez dünya şampiyonu takım arkadaşı Sebastian Vettel'i yenerek, birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Benzer bir durum bu yıl Mercedes'te yaşandı. Mercedes akademisinden çıkma genç bir pilot olan George Russell, fabrika takımındaki ilk yılında daha tecrübeli ve 7 kez dünya şampiyonu takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı yenmeyi başardı.

Ricciardo, 2014'te Vettel'le yaşadıklarını bu yıl Mercedes'te olan duruma fazlasıyla benzetiyor. Avustralyalı pilot, Red Bull'a gelmeden önce kötü araçlarla yarıştığından 2014'te araca daha iyi uyum sağladığını ve önceki yıllarda daha iyi araçlar kullanan Vettel'in 2014'te nispeten daha kötü bir araçla zorlandığını düşünüyor.

Ricciardo'ya göre, tıpkı kendisinde olduğu gibi, Russell da önceki yıllarda daha kötü araçlar sürdüğünden bu yıl Hamilton'a göre daha avantajlıydı.

AMuS'la gerçekleştirdiği özel röportajda konu hakkında konuşan Ricciardo, "Bence 2014 daha çok bu yıl Russell ve Hamilton'ın yaşadıklarına benziyor. George, yeni takımına gelip takımdaki süper starla hemen mücadele etmeye başlayan genç isim konumunda."

"George, bu yıl geçmişe kıyasla daha iyi bir araç sürdü. Lewis ise [geçmişte sürdüklerine] kıyasla daha kötü bir araç kullandı."

"2014'te Seb ile benim durumumda da aynısı yaşandı. Ben geçmişe kıyasla daha iyi bir araç kullandım, Vettel içinse durum tam tersiydi." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Vettel, ilk olarak 2014'te gördüğümüz V6 turbo hibrit araçlarını hiçbir zaman sevmemişti. Alman pilot, her zaman daha hafif ve çevik, bir nevi virajlara "fırlatabileceğiniz" araçları seviyordu. 2014'le birlikte daha ağır, hantal araçlara geçildi ve Vettel'in bu yeni araçlara karşı her zaman bir memnuniyetsizliği vardı.

Ricciardo, Vettel'in 2014'te araçları sevmemesinden dolayı oluşan negatif mentalitesinin de performansını etkilediğini düşünüyor.

Ricciardo, "Mentaliteniz kesinlikle performansınızda rol oynuyor."

"Ben bu McLaren aracını sevmedim ve bu normal çünkü bu araçtan istediğim zaman tur zamanı çıkaramıyordum. Bazen bu aracı hissedebiliyordum ve her şey doğal bir şey gelişiyordu. Mesela Meksika'da, aracı bir anda hissetmeye başladım ve zevk aldım. Her şey doğal bir şekilde ilerledi." dedi.