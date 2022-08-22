Ricciardo halen yarış kazanabileceğine inanıyor

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Geçen sezonun başında takıma katıldığından beri takım arkadaşı Lando Norris tarafından büyük ölçüde gölgelenen Ricciardo, yine kolay bir sezon geçirmiyor.

33 yaşındaki Avustralyalı pilot, Fernando Alonso'nun Alpine'den ayrılması sonucu başlattığı olaylar zincirinin tam içerisinde ve yaşananlar karşısında sessizliğini koruyor.

Spora karşı şu anki tavrı bilinmemesine rağmen Macaristan Grand Prix hafta sonunda, Formula 1'e oldukça tutkulu olduğunu ve sporda kalmak için motive olduğunu dile getirdi.

33 yaşındaki Ricciardo, uzun süreli sıkıntıların ortasında kendisini motive eden şeyin ne olduğu sorulduğunda, “Kesinlikle birkaç şey var."

"Dünyada sadece 20 kişinin katılabildiği bir sporda yer alan biri olmak için mücadele etmek."

“Rekabet çok küçük, bir grubun yüzde 0.001'i gibi. Yani sadece o grubun bir parçası olmak değil, aynı zamanda o grubun içinde rekabet edebilmek başlı başına eşsiz bir şey."

"Bu yüzden bunu seviyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo'nun kariyeri, çoğu seçkin sürücü gibi, çarpıcı başarılar ve ani düşüşlerin karışımıyla geçti. Bir yıldan kısa bir süre önce Monza'da podyumun zirvesine çıkan Avustralyalı pilot, 2022 sonunda muhtemelen koltuğun kaybedecek.

Ricciardo, "Gerçek şu ki zirvenizin çok yüksek olmasının sebebi birçok hedefinizin olması."

“Elbette yarış kazanmak için riskler alıyorsunuz, pazar günü yarışa çıkmadan önce siz ve takım her şeyi düzene koyup, vücudunuzu zihinsel ve fiziksel olarak zorluyorsunuz.’’

"Sonrasında başarı elde edip ödüllendirilmek muhteşem ve olağanüstü oluyor.’’

"Muhtemelen devam edebilirim. Hâlâ başarılı olabileceğime inanıyorum çünkü hâlâ Formula 1'e ait olduğuma ve bunu yapabileceğime inanıyorum."

"Beni gerçekten deli eden şey de bu."

"F1’e olan sevgim herhangi bir hafta sonunda yarış kazanabileceğimi veya yakında başarı elde edebileceğimi gösteriyor."

"Geçen yıl Zandvoort yarışının ardından kimse Monza’da olanları tahmin etmiyordu, ben bile. Yani yarış kazanmanızın bir hafta uzaklıkta olması çok iyi bir durum." dedi.

Çeviri: Asya Kalpar