Ricciardo hâlâ McLaren'ın fren sistemine alışıyor

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde McLaren genel olarak iyi bir performans göstermişti ve zaman zaman seansın en hızlı turuna sahip olmuştu.

McLaren'ın yeni sürücüsü Daniel Ricciardo, testlerde 173 tur tamamlayıp, takımının toplamda 327 tamamlamasına yardımcı olmuştu.

Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu seçili basın kuruluşlarına konuşan Daniel Ricciardo, yeni takımındaki frenlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: ‘’Kesinlikle burada daha farklı. Bu yüzden hâlâ buna uyum sağlamaya çalışıyorum. Red Bull’dan Renault’ya ve Renault’dan McLaren’a geçişimde adapte olması en zor şey, yüksek olasılıkla frenler olmuştur."

"Yani evet, hâlâ aracın sınırlarını anlamaya çalışıyorum. Genel anlamda son birkaç yılda olduğu gibi McLaren, frenleme konusunda oldukça iyi bir araca sahipmiş gibi görünüyor. Sanırım hızlanmaya başladığımda her şey iyi olacak. Umarım yine birkaç iyi geçiş yaptığımı görebilirsiniz."

Araca adapte oluşu hakkında da konuşan Ricciardo,‘’Evet bu zor bir şey, çünkü hiçbir zaman sınırları zorlayarak sürmediğini kabul etmek istemiyorsun. Ancak gerçek şu ki bunu %100 başarmak zaman alıyor. Kesinlikle yakınlaştığımı düşünüyorum ancak araçla bir bütün olduk mu? Henüz değil.’’ diyerek sözlerine son verdi.