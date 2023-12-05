Ricciardo: "Hâlâ bir Red Bull sürücüsü olarak görülüyorum"

Ricciardo'nun McLaren ile olan üç yıllık sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşmasıyla erkenden feshedildi ve ardından Avustralyalı pilot eski takımı Red Bull'a döndü.

İlk başta yedek sürücü olarak görev yapan Ricciardo, yılın ikinci yarısında AlphaTauri ile pistlere geri döndü.

Elindeki sakatlık nedeniyle beş yarış kaçırsa da, başta Meksika olmak üzere bazı hafta sonlarında çok iyi performans sergiledi.

Avustralyalı pilot, spora yaptığı dönüşten ve sergilediği performanstan memnun.

Speedcafe'e konuşan Ricciardo, "Geri dönmek benim için çok şey ifade ediyor ve bu harika."

"Takım bir yeniden yapılanma döneminden geçiyor ve bu bazı açılardan kariyerimin şu anki aşamasıyla karşılaştırılabilir, yani aşağı yukarı aynı yönde ilerliyoruz."

"Kendime gerçekten güvendiğimi söyleyebilirim ve takımın bana inandığını düşünüyorum."

Fotoğraf: FIA Pool Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

"Beni önceki iki sezonda aldığım sonuçlarla bir McLaren pilotu olarak değil, o zaman aldığım sonuçlarla bir Red Bull pilotu olarak görüyorlar."

"Yani oldukça iyi bir konumdayız. Şimdi kış dönemini doğru şekilde atlatmak ve gelecek sezona hazırlanmak istiyorum. Bence 2024'teki işbirliğimiz harika olacak."

"Yarışlarda ne kadar çok tur atarsam, aracın özelliklerini o kadar iyi anladım ve ritim yakaladım. Bazı pistlerde, örneğin Abu Dabi'de, en iyi performansımızı gösterememiş olsak da iyi olduğumuz bazı pistler vardı."

"Ancak tecrübe kazandıkça kendime daha fazla güveniyorum. Üstelik mühendisim Pierre Amlin'in bu yıl üç yarışçıyla çalışmak zorunda kaldığını ve aracı her birinin tercihlerine göre ayarlamaya çalıştığını ve bunun da o kadar kolay olmadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor."

"Brezilya ve Abu Dhabi'yi düşünürseniz, bizi etkileyen şey sıralama turlarıydı ve elbette bunun sorumluluğunun bir kısmını üstleniyorum çünkü iyi bir tur atamadım. Ancak hızlı olduğumuzu biliyorum ve geriye kalan tek şey tek turda her şeyi bir araya getirmek."

"Mexico City ve diğer birkaç pisti düşünürseniz, bizim için cesaret verici olan birkaç pist vardı." dedi.