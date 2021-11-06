Ricciardo: “Hafta sonu henüz bitmedi”

McLaren sürücüleri, Meksika Grand Prix’si öncesinde cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda geride kaldı.

Bunun yanı sıra vites kutusu sorunu yaşayan Ricciardo, ikinci seansın büyük bölümünü kaçırdı.

Günün sonunda konuşan Ricciardo, “İkinci seansta bir sorun yaşadık ve garaja geldik. Kontroller yapmak durumunda kaldık.”

“Sonrasında piste çıkamadık. Piste çıkarak risk almaya değmezdi. Sert lastikle birkaç tur atabildik ve hepsi buydu.”

“Yarın her şeyi bir araya getirmemiz gerekecek, ancak yine de ilk seansta turlayabildik.”

“Pist şartları kesinlikle biraz yavaştı. Pistteki tozu görebiliyordunuz. Geçen sene buraya gelmemiştik, bu yüzden pist üzerinde iki senelik toz ve kir var.”

“Elbette antrenman seansları da 2019’a göre daha kısa. Pisti temizlemek için bir saat daha az vaktimiz var. Tüm bu faktörler pisti kaygan hale getirdi, ancak yarın sabah da kaygan olacağını düşünüyorum. Ama yine de tam gaz saldıracağım.”

“Hafta sonu henüz bitmedi. Açık şekilde, daha fazla çalışmamız gerekecek ancak iyi puanlar, ulaşılamaz bir yerde değil.”

“Bulmamız gereken bir hız var ancak Lando’nun öğleden sonraki uzun sürüşleri iyi gözüktü. Bu yüzden bunu inceleyip, neler öğrenebileceğimizi göreceğiz.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images