Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş
Drive to Survive'da yer alan görüntülere göre Daniel Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş.
Haas, McLaren'daki geleceği belirsizleşmesinin ardından Daniel Ricciardo ile ilgilenmiş hatta Macaristan hafta sonunda ilk temaslar kurulmuştu.
Fakat Ricciardo, McLaren ile sözleşmesi feshedilmesine rağmen Amerikalı ekibe gitmemeyi tercih etti.
Kendisini çok iyi hissetmeyen Ricciardo, spora bir yıl ara vermenin daha iyi olacağını düşündü ve spordan tamamen kopmamak için de Red Bull'un yedek pilotu olmayı kabul etti.
Haas bunun üzerine Mick Schumacher'i takımda tutmadı ve yerine Nico Hulkenberg ile anlaştı.
Formula 1'in arka planında yaşananları anlatan Drive to Survive, Ricciardo konusunda bazı noktaları gözler önüne seriyor.
Serinin bölümlerinden birisinde Gunther Steiner ve Kevin Magnussen, olası pilot adayları hakkında konuşurken görülüyor.
Magnussen, koltuk için Ricciardo ismini ortaya atıyor.
Steiner bunun üzerine, "İstediği ücreti ödeyemeyiz Kevin. 10 milyon -dolar- istiyor, ki bu minimum rakam." diyor.
Bu da iki taraf arasındaki görüşmeleri etkileyen temel şeyin para olduğunu gösteriyor.
Ricciardo, eğer başka bir takımda yarışmayı seçseydi, McLaren'dan halihazırda aldığı tazminatın büyük bir kısmını kaybedecekti. Bu da yarışmak istememesinin temel sebeplerinden birisi olabilir.
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