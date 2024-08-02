Ricciardo: "Güncellemeler yüksek hızdaki zayıflığımızı gidermedi"
Daniel Ricciardo, Belçika Grand Prix'sine getirilen güncellemelere rağmen RB'nin zayıflıklarına çözüm bulmak için çalışmaya devam etmesi gerektiğini kabul etti.
Avustralyalı pilot son zamanlarda formunu toparlamak için bir adım attı ve son altı yarışta üç puan topladı.
Ricciardo'nun bir süredir performans göstermekte zorluk yaşaması, geçen sezonki etkileyici performansının ardından kenarda bekleyen Liam Lawson ile yerinin değiştirilebileceğine dair söylentilere yol açtı; ancak öte yandan Ricciardo'nun son zamanlardaki gelişimi Red Bull'da Sergio Perez'in yerini alabileceği yönündeki söylentilere de sebep oldu.
Ancak her iki senaryo da Red Bull'un pazartesi günü yaptığı değerlendirmeden sonra gerçekleşmedi.
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01
Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu
Ricciardo, şu anda puan serisini sürdürerek sıralamada yukarı çıkmayı hedefliyor. RB'nin Belçika Grand Prix'sine getirdiği güncellemelere değinen Avustralyalı pilot, araçtaki sorunların halen çözülmediğini dile getirdi.
"Düşük hızlarda güçlüyüz, ancak yüksek hızda zayıf yanlarımız ortaya çıkıyor."
"Yarış sırasında Pouhon'da, özellikle de takım 'tamam, sona gidiyoruz ve lastikler iyi görünüyor' dediğinde, Ocon'un daha düşük yere basma kuvvetine sahip olduğunu hissettim... Çünkü düzlükte oldukça hızlıydılar, 10. virajda da aynı şekilde."
"Bence yüksek hız üzerinde hâlâ biraz çalışmamız gerekiyor ama daha dar ve virajlı yerlerde iyi görünüyoruz."
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