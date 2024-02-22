Ricciardo, güçlü ilk güne rağmen temkinli

Bahreyn'deki testlerin ilk gününde öğleden sonra piste çıkan Ricciardo, 1:32.599'luk turuyla günü dördüncü sırada tamamladı.

Lider Max Verstappen, açık ara farkla arkasındaki sürücülerin önünde yer alsa da, Ricciardo önündeki Lando Norris ve Carlos Sainz'a çok yakın kalmayı başardı.

Buna rağmen Ricciardo, ilk gün sonuçlarıyla çok fazla uçmadı ve temkinli olmayı tercih etti.

Ricciardo, "Sezon ilerledikçe hedefimiz orta grubun ön tarafı olacak. Şu anda bulunduğumuz yer olarak muhtemelen daha çok orta grupta olduğumuzu söyleyebilirim. Henüz ön tarafta olduğumuzdan emin değilim ama hedefimiz kesinlikle bu."

"Sezona girerken bazı insanların bizim için oldukça heyecanlı olduğunu biliyorum ama ben biraz temkinli davranmak istiyorum."

"Bakın, iyi bir aracımız var ama hâlâ yapacak çok işimiz var ve test için getirdiğimiz rakamlara göre hâlâ bulmamız gereken bazı şeyler olduğuna inanıyoruz."

"Uzun vadede ve büyük resimde orta sıralarda mücadele etmek istiyoruz. Sezona orada başlayacağımızdan emin değilim." dedi.

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo, aracın estetik açıdan selefine göre farklı gibi görünmesine rağmen, geçen sezon Abu Dabi'deki sezonu tamamlayan aracın bir evrimi olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Dışarıdan bakıldığında çok farklı ama aracın içinde Abu Dabi'nin bir evrimi var."

"O yarış için bir güncelleme getirdik ve şimdi de bunun devamı niteliğinde. Yeni bir şasi ve her şey var ama felsefe hâlâ oradan devam ediyor."

"Araç olumlu anlamda oldukça rahat hissettirdi çünkü geçen seneye benziyordu ama büyük araca, Red Bull'a baktığımızda belli ki bulmamız gereken tur zamanı var."

"Daha ilk gün olduğunu biliyorum ama hâlâ bizden daha hızlı olan araçlar var, sadece Red Bull değil birkaç araç daha var, yani hâlâ bulmamız gereken şeyler var."

"Ancak genel his ve denge iyi, bu yüzden şimdi sadece biraz daha fazla tur zamanı bulmakla ilgili." dedi.

Bu kazanımların nereden elde edilebileceği konusunda ise Ricciardo şu şekilde devam etti: "Bu aero'dan gelecek. Biz orta sıralardaki takımlar hep üst sıralardaki takımları yakalamaktan bahsediyoruz. Bu kazanımları aero'da bulmaya çalışıyoruz ve bir de sürtünme var."

"Yani bazen yükü bulabilir, sürtünmeyi kaldırabilirsiniz ve anahtar budur. Üst düzey takımların iyi yaptığı şey bu ve bizim de üzerinde çalışmamız gereken şey bu."