Ricciardo, güçlü formunu Sochi'de devam ettirmek istiyor

Daniel Ricciardo, son üç yarışta 33 puan almayı başardı ve bu yarışların üçünü de ilk altı içinde tamamladı.

Gösterdiği bu güçlü performansın ardından şampiyonada yedinci sırada yer alıyor.

Diğer tarafta Renault, bu yıl şimdiye kadar yapılan yarışlarda 83 puan topladı ve sadece İspanya'da puan alamadı.

Şampiyonayı McLaren'ın 23, Racing Point'in ise 9 puan arkasında beşinci sırada götürüyor.

Ricciardo, "Puan kazanma serime devam etmek istiyorum! Geçen yılki Rusya yarışı benim için dördüncü virajdaki kaosla sona erdi. O yarıştan sonra 'gridin tam ortasında başlamamak için sıralama turlarında daha iyi performans göstermeliydik' diye düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum."

"Sochi'de her zaman güçlü bir performans sergilediğimi söyleyemem. Bu pistle ilgili bir yaklaşım aramaya devam ediyorum. Geri dönüp bunu düzeltmek için sabırsızlanıyorum."

"Bu hafta sonu iyi sonuçlar almaya ve büyük puanlar kazanmaya devam etmek istiyoruz. Gridin ortasındaki mücadele gerçekten çok yakın ve takımlar 0.1 ila 0.2 saniye içinde diziliyorlar."

"Heyecan verici bir zorlukla karşı karşıyayız, bu yüzden araçta en iyi şekilde yararlanmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Son üç yarışta, iki kez dördüncü olduk. Hedefimiz çok sayıda puan kazanmak, ki bu şampiyona için çok önemli olacak." dedi.

Esteban Ocon da puansız tamamladığı Mugello yarışının ardından bu hafta sonu puan almayı hedefliyor.

"Sochi'nin harika bir pist düzeni var. Pek çok puan kazandığım 2017 ve 2018 yarışları da dahil olmak üzere orasıyla ilgili güzel anılarım var. Orada hep iyi performans gösterdiğimi hatırlıyorum. Bu hafta sonu oraya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Aracımızın rekabetçi olacağını düşünüyoruz ve kendimizi mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak ve her fırsattan yararlanmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

"Şampiyona üçüncülüğü için çok sayıda takımla gridin ortasında mücadele ediyoruz. Önceki üç yarışta, ana rakiplerimizden daha fazla puan kazandık ve iyi sonuçlar almaya devam edebiliriz."

"Şimdi sadece bu yarışa odaklandık ve çok sayıda puan kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Şimdiye kadar her zaman, karşımıza çıkan fırsatlardan en iyi şekilde yararlanamadık. Bundan ötürü kendim de dahil olmak üzere üzerinde çalışmamız gereken bazı alanlar var."

"Bu hafta sonunun amacı çok sayıda puan kazanmak olacak."