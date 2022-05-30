Ricciardo: "Benim için güçlü bir hafta sonu değildi"

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McLaren pilotu Monako GP hafta sonunda etkileyici bir performans sergileyemedi ve 14. sıradan başladığı yarışı 12. sırada tamamladı.

Ricciardo, yarıştan Albon, Magnussen ve Schumacher'in çekilmesiyle birlikte üç sıra kazandı ancak Gasly'e geçilerek pozisyon kaybetti.

Yarıştan sonra konuşan McLaren pilotu, "Çok şey oldu ama pek bir şey olmadı. Sanırım en iyi bu şekilde açıklayabilirim."

"Havayı gördünüz ve grid stresliydi, herkes hangi lastiği takacağını bulmaya çalışıyordu."

"Bu koşullardan dolayı benim yüzüm gülüyordu. Pole pozisyonunda olsaydım gülmezdim ama 13. veya 14. sıradayken bunu bir fırsat olarak görüyorsunuz. Bu da Monako'da nadir olan bir şey çünkü yarış, sıralamaya çok bağlı."

"Fakat birkaç şey denedik, olabildiğince uzun süre dışarıda kalmaya ve doğruca kuru zemin lastiklerine geçmeye çalıştık. Güçlü bir hafta sonu değildi, diğerlerine karşı etkili olacak kadar hızlı değildik." dedi.

Ricciardo, ıslak zemin lastiklerinde araçları arkada tutmanın ne kadar zor olduğu sorusuna şu cevabı verdi: "Çok uzun süre bu lastiklerdeydik ve bu şekilde sürmeye devam edelim dedik. Çünkü geçiş lastiklerine gelip iki veya üç tur gitseydim dört sıra kaybedebilirdim."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sadece bu şekilde gitmeyi denememiz gereken bir noktaya geldik ve doğruca kuru zemin lastiklerine geçmeye çalıştık. Gasly'i birkaç tur geride tuttum ama bazı kör noktalarımız var ve Yüzme Havuzu bölgesinde onu aynamda göremedim."

"Sanırım yanımda olmalı diye düşündüm ve orada beni geçmeseydi bile birkaç viraj sonra geçerdi. Eğer doğru zamanda kuru zemin lastiklerine geçseydik beş, altı veya yedi saniye kazanabilirdik. Buna odaklanmıştım ve bu koşullarda yarışta kalmaya çalıştım."

Stratejiyi kimin belirlediği sorulan Ricciardo, iki tarafın da payı olduğunu söyledi.

"Yarıştan önce ne yapmak istediğimi açıkça belirttim. Bunu uygulayan bazı sürüşler yaptım çünkü 2016'da Lewis bunu bana yapmıştı. Yani geçmişte onun için işe yarayan bir yarış stilinden öğrendiğim bir şeydi. Bu her zaman aklımdaydı."

"Bu değişken koşullarda muhtemelen son kararı biz sürücüler veriyoruz ama tabii ki bilgi almaya çalışırken takımla da konuştum. Açıkçası yakında iyi bir sonuç almak isterim ancak kesinlikle bu hafta sonu bundan çok uzaktaydık."