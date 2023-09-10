Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

McLaren koltuğunu kaybettikten sonra bir sene ara veren ve gözünü 2024 sezonu için rekabetçi bir koltuğa çeviren Ricciardo, bu süreçte Red Bull yedek sürücüsü olarak görev yapmaktaydı. Takım için gösteri sürüşlerine çıkan ve eski mühendisi Simon Rennie ile simülatör çalışmalarında bulunan Ricciardo'nun geleceği için en belirleyici etkinlik ise Silverstone'daki test oldu. Testte çok iyi dereceler kaydeden Ricciardo takımı o kadar etkiledi ki, hızlıca yetersiz performans gösteren Nyck De Vries'in yerine AlphaTauri koltuğuna alındı. Büyük bir talihsizlik sonucu koltuğa geçtikten sadece iki yarış sonra sakatlanan ve yerini şimdilik Liam Lawson'a bırakan Ricciardo, gidişattan memnun olsa da geri döndükten sonra kendinden biraz şüphe ettiğini söylüyor.

Talking Bull isimli podcast'e konuşan Ricciardo, "Son birkaç yıldır elde ettiğim sonuçlar ne kendim için, ne de herkes için beklentileri karşılayamadı."

"Dolayısıyla rutinin dışına çıkmak ve başlangıçta bu yıl yarışmayacağımı bilmek benim için iyi oldu."

"Sonrasında geri döndüm ancak hem kendim, hem de insanlar bir şeyin farkına vardı: eskisi gibi değildim, bazı şeyler kaybolmuştu."

"Geri döndükten sonraki ilk günümde bile halen kendimden emin değildim ve muhtemelen hala geçen yıldan kalma bazı alışkanlıklarım vardı, bu yüzden yeni bir başlangıç yapmam biraz zaman aldı." dedi.