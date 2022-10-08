Ricciardo: "Gerçek şu ki 2023'te F1'de yarışmayacağım"
Sene sonunda McLaren ile yollarını ayıracak olan Daniel Ricciardo, normal şartlarda 2023'te F1 gridinde olmayacağını ve yarışmaya ara vereceğini söyledi.
Sekiz kez Formula 1'de yarış kazanan Ricciardo'nun normalde 2023 için McLaren ile anlaşması bulunuyordu ancak McLaren'ın Oscar Piastri ile anlaşmasının ardından taraflar, karşılıklı olarak anlaşmayı fesih etme konusunda anlaşmaya vardılar.
2011 ortasında HRT ile spora giriş yapan Ricciardo, Toro Rosso, Red Bull Racing ve Renault takımlarında yarıştıktan sonra McLaren'e geçiş yapmıştı.
Bugün 2023'te Pierre Gasly'nin Alpine'de, Nyck de Vries'in AlphaTauri'de yarışacakları açıklandı. Böylece gelecek sezon sadece Haas ve Williams takımlarında birer boşluk kaldı.
Ricciardo, "Dürüst olmak gerekirse Gasly haberinin farkındaydım, bir süredir konuştuklarını ve Pierre ile çok ilgilendiklerini biliyordum."
"Buna hazırlıklı olduğumu ve sürpriz olmadığını söylemeliyim. Tüm bunlara bakarak, kendi yolumuzu çizmeye, sıradaki adımın ne olduğunu bulmaya çalışıyorduk."
"Ancak artık gerçek şu ki, 2023'te gridde olmayacağım. Artık 2023 için bir şeyler ayarlamaya çalışacağız."
"O zaman için bazı daha iyi fırsatlar olabilir. Yani tüm bunlar gerçekten bunu doğruluyor ve şimdi mevcut görüntü bu." dedi.
Ricciardo'nun adı Mercedes'te yedek pilotluk için anılıyor. Avustralyalı pilot, kesinlikle F1'de kalmayı planladığını söyleyerek bunu işaret etti.
Motorsport.com'un gelecek seneyi NASCAR gibi serilerde yarışarak geçirip geçirmeyeceği sorulduğunda ise Ricciardo, daha çok F1'e odaklanmak istediğini söyledi.
Ricciardo, "Kesinlikle planım hâlâ F1'de olmak. Bir nevi bir süreliğine durdurma düğmesine basacağız. F1 kariyerim devam ettiği sürece, tüm niyetim 2024 üzerine olacak."
"Tabii ki bazı fırsatlar çıkabilir ancak bunların beni hedefimden uzaklaştırabileceğini ve gerçekten aradığım yerin bu olmadığını ve başka bir şeyde rekabet etmenin eğlenceli ve havalı olduğunu söyleyebileceğimi düşünüyorum."
"Gerçek şu ki zihinsel açıdan henüz o seviyede değiliz. Hâlâ buradayım ve burada bu şekilde biraz zaman geçirmek ya da koltuksuz olmak, benim için belki daha iyi olacak."
"Bu açıdan bir şeylere atlamak ve başka bir kategoride meşgul olmak yerine bu süreci kullanmaya çalışacağım. Oldukça emin bir şekilde, başka bir yerde olmayacağımı söyleyebilirim." dedi.
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