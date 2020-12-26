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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "George Russell, 'sıradaki büyük pilot' olduğunu kanıtladı"

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Ricciardo: "George Russell, 'sıradaki büyük pilot' olduğunu kanıtladı"
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, Editör

Daniel Ricciardo'ya göre George Russell, Bahreyn'de Mercedes ile gösterdiği performansın ardından, en iyi sürücülere karşı mücadele edebileceğini herkese kanıtladı.

Sakhir GP'sinde Hamilton'ın yerine Mercedes'e oturan George Russell, Formula 1 dünyasını şaşkına uğrattı.

O ana kadar İngiliz pilotun yetenekli olduğu ortadaydı, ancak Williams'da kendisinin ne kadar iyi olduğunu kanıtlama fırsatı pek yoktu. Williams ile düzenli olarak ikinci sıralama seansına çıkmış olsa da Russell, kariyerindeki ilk şampiyona puanlarını Mercedes ile alabildi.

Daniel Ricciardo, en üste kadar çıkmadıkları sürece genç sürücülerin ne kadar iyi olduklarını anlamanın zor olduğunu söyledi. Avustralyalı pilot da 2011'de HRT'de kariyerine başladıktan sonra Red Bull tarafından Toro Rosso'ya yükseltildi.

Daha sonrasında ise Ricciardo, 2014'te Red Bull'a geçiş yaparak dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'i ilk sezonunda yenerek üç galibiyet aldı. Russell da Mercedes'te yeteneklerini göstermek için tek bir şansa sahip oldu ve ümitleri boşa çıkarmadı. 

"In The Fast Lane" podcastine konuşan Ricciardo, Russell'ın Valtteri Bottas'a karşı sıralamalarda sadece 0.026 saniye ile geride kalmasının inanılmaz bir durum olduğunu söyledi. Ricciardo'nun açıklamaları şu şekildeydi: "Grdin önüne geçinceye kadar ne kadar iyi olduklarını bilmek zor. Sadece yeterince hızlı olup olmadıklarını görmek için değil, aynı zamanda ön tarafta olmanın getirdiği baskıyla baş edip edemeyeceklerini görmek için de buna sahip olmaları gerekiyor."

"George'un, yetenekli olduğunu göstermesi için pole'ü almasına gerek yoktu. Pole'e çok yakındı."

"Bence onun için daha etkileyici olan şey iyi başlaması, öne geçmesi ve yarışın büyük bir b ölümünü kontrol etmesiydi.

Ricciardo'yu daha da çok etkileyen şey ise, Russell'ın startta liderliği alması ve yarışın büyük bir bölümünü lider götürmüş olması olmuş. Pek çok insan da Russell'ın, hatalı pit stop olmasaydı ve lastiği patlamamış olsaydı, yarışı kazanacağını düşünmekte.

Avustralyalı pilot ise şunları söyledi: "Evet, araç gerçekten inanılmaz, ancak bu da George'un sıradaki büyük pilot olduğunu kanıtlamış oldu."

2021 yılında Russell, Williams ile yarışmaya devam edecek. Mercedes'e olan yolu ise hâlâ belirlenmemiş durumda.

Ricciardo, Pierre Gasly'i de övdü.

"Gasly ve Russell'dan birini diğerinin önüne koymak zor. İkisinin de gerçekten güçlü sezonları olduğunu düşünüyorum. Gasly çılgın bir zafer elde etti. Aynı zamanda bazılarında dördüncü oldu ve bunu Red Bull sisteminin getirdiği bir tükenmişliğe rağmen yaptı. Hâlâ bu sistemin içinde, ama bunun dışındaymış kadar iyiydi. Herkes onun yeterince iyi olmadığını söylüyordu ve kolay değildi. Bu yüzden gerçekten güçlü bir yıl geçirdiği için ona şapkamı çıkarıyorum."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , George Russell
Editör Efe Kahya

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