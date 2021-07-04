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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ricciardo gelişim gösterdiğini düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Daniel Ricciardo, Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarındaki performansına rağmen gelişim gösterdiğini söyledi.

Ricciardo gelişim gösterdiğini düşünüyor

Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris, Red Bull Ring'de kariyerinin en iyi başlangıç pozisyonunu alırken, Avustralyalı pilot daha zor bir seans geçirdi ve ikinci bölümde elendi.

Yarın yarışa 13. sıradan başlayacak olan Ricciardo, bu performansının MCL35M'siyle gösterdiği gelişimin gerçek bir göstergesi olmadığını söyledi.

Ricciardo, ''Bunun tekrarlayan bir sorun olduğunu söyleyemem. Geçtiğimiz haftadan beri bazı bölgelerde gelişim gösterdim. Eğer sıralamanın sonucuna bakmazsak, bu hafta sonunun daha iyi geçtiğini söyleyebilirim. Ancak ne yazık ki bunu kronometreye yansıtamadım.''

''Kesinlikle geçtiğimiz haftadan daha farklıydı, bence iyi adımlar attık. Ancak tur zamanları aynı sonucu göstermiyor. Yani, hâlâ yapacak çok işimiz var. Şu anda bu noktadayız.'' dedi.

Avustralyalı pilot, sürüş tarzını McLaren'ın aracına uydurabilmek için çok uğraşıyordu ve takım patronu Andreas Seidl daha önce, bu yılın aracından en iyisini çıkarabilmek için ''özel'' bir sürüş tarzına sahip olmak gerektirdiğini açıklamıştı.

Ricciardo, araçtan daha fazla hız çıkarabileceği konusunda özgüvenli kaldığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''Çalışmaya devam edeceğim ancak araçta şu anda kesinlikle çok daha rahat hissediyorum.''

''Artık ikinci veya üçüncü yarıştaki gibi değilim, koltukta geçirdiğim zaman sayesinde daha fazlası gelecek.''

''Üçlü yarışın üçüncüsündeyiz ve araçta yeterli zaman geçirdiğimi hissediyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz haftalara göre daha araçta daha rahatım.''

''Hâlâ bazı hatalar yapıyorum ancak eğer sıralamayı görmezsek, bence iyi ve sağlam bir gün geçirdik .''

''Henüz bir şeyler eksik ve bunun için daha derinlere bakacağım.''

''Ancak biraz garip olsa da, araçta rahat hissediyorum ve iyi tur zamanlarını aramaya devam edeceğim. Hâlâ arada büyük farklar var. Bunu bulabilmek için analizler yapmamız gerekecek.''

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