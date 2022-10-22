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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ricciardo, gelecekte kazanabileceği bir araçla dönebileceği bir plan üstünde çalışıyor

Sezon sonunda McLaren'den ayrılarak Formula 1'de yarışmaya veda etmeye hazırlanan Daniel Ricciardo, 2023'te koltuksuz olduğunu kabul etti ancak gelecekte yarış kazanan bir makineyle dönme planı üzerinde çalıştığını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Ricciardo, gelecekte kazanabileceği bir araçla dönebileceği bir plan üstünde çalışıyor
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Ricciardo'nun normal şartlarda 2023 için McLaren ile bir anlaşması bulunuyordu ancak taraflar, Ağustos ayında anlaşmayı erken sonlandırma konusunda anlaşmaya vardılar. Bu gelişmeden bir süre sonra ise Ricciardo, 2023'te bir yerde yarışma umudunun olmadığını doğruladı.

Şu an için gelecek sezon öncesinde sadece iki boş koltuk - Haas ve Williams - bulunuyor. Bunlardan birisine Mick Schumacher'in oturacağı düşünülüyor. Bir dönem Ricciardo'nun Mercedes'le yedek pilot olarak anlaşacağı iddia edilmişti ancak bu iddialar şu ana kadar bir resmiyet kazanmadı.

Austin'de konuşan Ricciardo, "Beni (gelecek sene) buralarda göreceksiniz. Benim için farklı görünecek ancak hâlâ planın içerisinde çok şey var."

"Bu yüzden 'Daha sonra görüşürüz' gibi bir şey demiyorum. Bu durumdan çok uzaktayız. Dürüst olmak gerekirse, beni gridin önüne geri döndürecek, yarışlar kazanmamı ve yapabileceğimi bildiğim her şeyi yapmamı sağlayacak bir plan yapıyorum." dedi.

Japonya'da 11. olan Ricciardo, sonuçlar tam olarak göstermese de oldukça güçlü bir yarış geçirdiğini söyledi.

Ricciardo, "Japonya'nın oldukça güçlü bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Kağıt üstünde bunu gösteremedik ancak çok fazla iyi şey vardı."

"Son dört yarış için heyecanlıyım. Bu pist için heyecanlıyım. Teksas'ta olduğumda her zaman ekstradan 0.2 sn kazandığımı hissediyorum. Bekleyip görelim. Ancak çok mutlu, heyecanlı, gaza gelmiş motive olmuş ve ateşlenmiş durumdayım." dedi.

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