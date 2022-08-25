Ricciardo: "Gelecekte beni neyin beklediğini hiç bilmiyorum"
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sezon sonunda İngiliz ekipten ayrılmasının ardından ne yapacağını henüz bilmediğini söyledi.
Daniel Ricciardo'nun McLaren takımı ile olan anlaşması sezon sonundan feshedilecek ve Avustralyalı pilotun ne yapacağı tam bir muamma.
Ricciardo, The Age'e verdiği röportajda, kariyerinde daha zayıf bir takımda devam etme niyetinde olmadığını belirtti.
Gazeteye göre Ricciardo için dört seçenek mevcut. Bunlardan ilki eski takımı Renault'ya geri dönmek fakat bunu yapmak kolay olmayacak çünkü takımdan pek de dostane şekilde ayrılmadı.
Haas'a gidebilir çünkü Ricciardo, Amerika'yı çok seviyor ve Amerikan takımı için yarışmak hoşuna gidebilir ancak maaşı bu konuda ciddi bir problem yaratıyor.
Üçüncü seçenek 2024'te boş koltuklar olabileceği umuduyla 2023 sezonunu pas geçmek olabilir fakat bu, 33 yaşındaki sürücü için riskli bir adım olacak. Fakat geçmişte Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso gibi örnekler mevcut.
Son olarak Ricciardo, kariyerini sonlandırma kararı alabilir ve örneğin Amerika'daki yarışlara odaklanabilir. Fakat önde gelen isimler bunun olmayacağı konusunda hemfikirler.
Avustralyalı pilot ise yaptığı son açıklamada, geleceğin ne getireceğin henüz kendisinin de bilmediğini dile getirdi.
Riccardo, "Geride kalan süreçte her iki taraf da çok çaba sarf etmiş olsa da maalesef ulaşmak istediğimiz sonuçları tam olarak elde edemedik."
"Uzun tartışmalardan sonra karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık, böylesi herkes için daha iyi olacak. Elbette yıl sonuna kadar çok çalışmaya devam edeceğim. Gelecekte beni nelerin beklediğini ise henüz bilmiyorum."
"Hep birlikte göreceğiz. McLaren ile birlikte çalıştığım dönemde, kendim hakkında çok şey öğrendim ve tüm bunlar bana sadece kariyerimin bir sonraki aşamasında değil, hayatım boyunca yardımcı olacak."
"Maalesef bu süreçte hedeflediğim sonuçları tutarlı şekilde alamadım. Bu bazı hafta sonlarında ciddi zorluklara neden oldu ve tabii ki bunu hissettim. Ancak takımla pek çok mutlu anım da vardı. Monza'da 2012'den bu yana takımın ilk zaferini kazandım ve podyumun en üst basamağında yer aldım."
"Unutulmazdı, bu yüzden çok sayıda güzel anımız da var. Formula 1'i hâlâ seviyorum ve yaşananlar bu spora olan yaklaşımımı etkilemedi. İçimdeki ateşi hâlâ hissediyorum ve kendime, en üst seviyede yarışabileceğime inanmaya devam ediyorum."
"Henüz hiçbir şey bitmiş değil ve önümüzde neler olduğunu göreceğiz." dedi.
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