Ricciardo: "Gelecek yıl çok daha güçlü şekilde geri geleceğim"

Takımlar Şampiyonası yedinciliği için Williams ile mücadele eden AlphaTauri, Yuki Tsunoda'nın yarışın bir bölümünde lider gitmesine rağmen yedinciliği Williams'a kaptırdı.

Ricciardo sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'ine 15. sırada başladı. Yarışın 8. turunda pit duvarında Ricciardo'ya fren kanallarına bir visör filmi sıkıştığı söylendi ve pite çağırıldı. Bu erken pitin tüm stratejilerine zarar verdiğini ancak yarış temposunun yeterli olmasıyla 1 puan almaya çok yaklaştığını söyledi.

Ricciardo, "Bunun bizi ne kadar etkilediğini görmem gerekiyor, çünkü sanırım iki pit için muhtemelen biraz daha geç pite girecektik. Bu bizi biraz trafiğe soktu mu sokmadı mı bilmiyorum."

"Yine de iyi toparlandığımızı ve iyi bir yarış çıkardığımızı söyleyebilirim. Bir tur daha atsaydık sanırım Stroll'ü yakalayacaktık ya da DRS'sini alıp onu geçme şansımız olacaktı. Yani potansiyel bir puandan bir tur uzaktaydık, ki bu da başladığımız yer için çok kötü değil."

Takımlar Şampiyonası yedinciliğini sezonun son yarışa kaçırmaları hakkında konuşan Ricciardo, "Açıkçası sezonun ilk bölümünde takımda değildim."

"Takımın gidişatını değiştirmesi, güncellemeler ve Yuki ile benim birbirimizi biraz zorlamamız takım için olumlu oldu. Bence takımın önümüzdeki yıl için heyecan duyabileceği pek çok şey var."

"Elbette yedinci olmak güzel olurdu ama birkaç yarış önce 10. bitirmekten bahsediyorduk. Bu yüzden yedincilik bir tür bonus oldu. Bu da bize gelecek yıl için biraz daha fazla mücadele etme şansı veriyor."

Sezonun bitmesine rağmen hâlâ yarışmak için enerjisi olduğuna inanan Ricciardo,"Normalde yılın bu noktasında her şeyi çoktan geride bırakmış ve tek düşünebildiğim şey Avustralya'ya dönmek olurdu."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Sanırım sahip olduğum ve belli ki diğerlerinin sahip olmadığı bu ekstra enerjiyi herkese karşı biraz daha avantajlı olmak için kullanacağım. Ve gelecek yıl çok güçlü bir şekilde geleceğim."

Gelecek sezonda otomobilden beklentileri sorulduğunda Ricciardo, "Sezon ilerledikçe otomobilde kesinlikle bulduğumuz bazı şeyler var. Açıkçası buraya bir güncelleme getirdik, bence bu olumluydu. Doğru yönde ilerlediğimizi hissediyorum.

"Dürüst olmak gerekirse, takıma ilettiğim her şeyin gerçekleşmesi ya da işe yaraması için harekete geçtiklerini ya da ellerinden geleni yaptıklarını hissediyorum."

"Büyüklük taslamak istemem ama kafalarının doğru yerde olduğunu söyleyebilirim. Sahip olduğum deneyime değer verdiklerini ve bunun ileriye dönük olarak gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ve motive olmuş durumdalar."

"Bu takımın artık genç bir takım olmadığını hissediyorum. Ve gelecek yıl için birçok planımız var, umarım bunu pistte kanıtlayabilir ve son birkaç yarışta olduğu gibi daha fazla puan alabiliriz."

Takımın gelecek sezon yeni isim, yeni sponsorlar ve yeni takım patronuyla sezona başlayacak olmasıyla ilgili Ricciardo, "Geri döndüğümde benim için heyecan verici çok şey olduğunu hissediyorum."

"Bence aynı zamanda yeniden yapılanmakta olan bir takım var, tıpkı benim kariyerimin bu aşamasında yaptığım gibi. Yani hepimiz benzer bir yoldayız."

"Bence Yuki'nin sezonu, bence çok ilerledi ve kendini kanıtladı ve bence takımın bana çok inancı var ve bence beni hala bir Red Bull pilotu ve aldığım sonuçlar olarak görüyorlar, bir McLaren pilotu ve aldığım sonuçlar olarak değil! Yani hepimiz iyi bir yerdeyiz." dedi.