Ricciardo, gelecek vaat eden Avustralyalı yetenekler için heyecanlı

Ricciardo, Avustralya'dan gelen 17 Formula 1 sürücüsünden biri ve 2011 Britanya Grand Prix'sinde HRT ile ilk çıkışını yaparak, son on yılda gride katılan tek Avustralyalı.

Ancak Alpine Akademi sürücüsü Oscar Piastri'nin hızlı yükselişinin ardından yeni bir Avustralyalının Formula 1 gridine katılması çok uzun sürmeyebilir.

20 yaşındaki Melbourne'lü sürücü, son birkaç yılda dolabına hatırı sayılır miktarda kupa ekledi. 2019 yılında Formula Renault Eurocup'ı kazandı ve ardından Prema Racing ile art arda hem Formula 3 şampiyonasını hem de Formula 2 şampiyonasını kazanarak şampiyonluklarını devam ettirdi.

Piastri, sezonun son yedi yarışından dördünü kazandıktan sonra, açık bir farkla Formula 2 şampiyonluğunu kazandı.

Ricciardo da, Piastri'nin en son şampiyonluğundaki baskınlığının, çok şey ifade ettiğini düşünüyor.

Ricciardo, GP Fans'e, "Bu vahşiceydi! Sadece kazanmakla kalmadı, domine etti."

“Kimsenin ondan bunu beklediğini düşünmüyorum… Şampiyonluk için savaşmak büyük ama rahatça kazanmak çok büyük bir şey."

"Bence insanlar onun yetenekli olduğunu biliyordu. Ben yetenekli olduğunu biliyordum ama kimsenin ondan şampiyonluğu bu kadar domine etmesini beklediğini düşünmüyorum." dedi.

Avustralyalılar, Abu Dhabi'de sezonun son Formula 2 sıralama turları sırasında umut vaat ediyordu. Piastri, vatandaşı Jack Doohan'ı onda iki saniye farkla geçerek, genç kategoride tamamen Avustralyalı bir ön sıra oluşturdu.

Bu, Ricciardo'nun yüzünü gülümseten diğer bir faktör oldu.

Ricciardo, "O ve Jack ile, ön sırada bir Avustralyalı dizilimi oluştu. Yani, gelecek vaat eden genç Avustralyalılar için gidişat iyi görünüyor."

"Bunu görmekten çok mutluyum." diye ekledi.

Piastri, Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın yanında yer alma ihtimaline rağmen, 2022'de Formula 1 gridine katılamadı. Yine de Alpine'nin 2022 sezonu için yeni yedek ve geliştirme sürücüsü olarak terfi aldı.

Şimdiki hedefi, 2023'te gridde yer almanın bir yolunu bulmak.