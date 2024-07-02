Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!

Daniel Ricciardo, Avusturya Grand Prix'sinde Formula 1'de kalma olasılıklarını artırdı. Ricciardo, bu sezon RB için dokuzuncu tamamlayarak üçüncü kez puanlara ulaştı.

Geçen Perşembe günü konuşan F1TV sunucusu Will Buxton, Ricciardo'nun Spielberg'de takım için son yarışını yapıyor olabileceğini öne sürdü.

Çünkü Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın yedek sürücü Liam Lawson'ı arabaya geçirmek istediğini belirtmişti.

Ancak Ricciardo, şimdilik sezon ortası sürücü değişikliğini engellemek için güçlü bir performans sergiledi. Yuki Tsunoda'yı sıralamada geride bırakarak aralarındaki skoru 8-3'e düşürdü ve Avusturya yarışında beş sıra önde bitirdi.

35 yaşındaki sürücü, şampiyonada bir sıra kaybetti çünkü Haas ile altıncı sırada tamamlayarak büyük bir puan alan Nico Hulkenberg vardı. Ancak Tsunoda'yla olan farkı kapatması (19-11) daha önemliydi.

RB, Japon sürücünün sözleşme uzatma seçeneğini zaten aktif etti. Ricciardo'nun anlaşması yıl sonunda sona eriyor ve Avustralyalı pilot kendi sözleşme yenilemesini kazanmaya çalışıyor.

Ancak Red Bull, başarılı olarak değerlendirilen Lawson'ı kaybetme konusunda dikkatli olacaktır. Lawson'un sözleşmesinde, 2025 gridinde ona bir koltuk bulamazlarsa Red Bull’dan ayrılmasına izin veren bir madde var.

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri replacing Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri after injury Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pazar günkü yarışın gridinde F1TV yayınında konuşan Buxton, Ricciardo'nun bu yaz RB koltuğunu kaybetmesi hakkında “çok konuşulduğunu” yineledi. Gidişata bakılırsa, birçok kişi bunu Ricciardo’nun kariyerini bitiren bir darbe olarak görecektir.

Ne de olsa Red Bull, 12 ay önce zor durumdaki Nyck de Vries'in yerine Ricciardo'ya bir can simidi uzatmıştı. Ricciardo öncesinde McLaren'de Oscar Piastri'nin yerine geçmesiyle F1 gridindeki yerini kaybetmişti.

Ricciardo eğer Lawson'a yerini kaybederse, itibarı yeniden düşecektir. Audi, onu zaten boş koltuğu için yarış dışı bırakmış görünüyor.

Ancak Buxton, Williams'ın sekiz kez yarış kazanan sürücüye güvenebileceğini söylüyor. £547m'lik takım (Forbes), Carlos Sainz'in kararsızlığına kızdıktan sonra alternatifler arıyor.

Buxton, "Şu anda tüm geleceği tehlikede," dedi. "Yaz tatilinden sonra bu koltuktan kalkacağı çok konuşuluyor.

"Gelecek yıl Alex Albon'un yanında ikinci koltuk için Williams'la görüşmelerde bulunabileceği konuşuluyor. Anladığımız kadarıyla Williams, Carlos Sainz'in gelecek yıl nereye gitmek istediğine karar vermesini beklemekten bıkmış durumda ve bu kapıyı onun için kapatabilir." dedi.

Ricciardo, 2025 gridindeki koltukların yavaş yavaş dolmasıyla birlikte, kalan boşluklar için giderek artan bir rekabet olacağını biliyor. Williams söz konusu olduğunda, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas ana tehditler gibi görünüyor.

Ocon sezon sonunda Alpine'den ayrılıyor ve bir yarış galibiyeti de dahil olmak üzere üç kariyer podyumuyla iyi bir CV'ye sahip. Ancak daha önce James Vowles'ın onu bir takım oyuncusu olarak görmediği bildirilmişti.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, in the Team Principals Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu arada Bottas, Hulkenberg'in imzalanmasının ardından Sauber/Audi'deki yerini kaybedebilir. Vowles, Fin pilotun Mercedes'teki görevi sırasında baş stratejist olarak görev yaptığı için onu zaten iyi tanıyor.

250 Grand Prix yarışının ardından, Ricciardo'nun alt orta sıralarda mücadele etme fikrinden artık heyecan duymuyor olması anlaşılabilirdi. Ancak onun zorluklar karşısında son zamanlarda gösterdiği gelişme, F1'de yarışmaya hala tutkuyla bağlı olduğunu gösteriyor.

Martin Brundle onun 2018'de Red Bull'dan hiç ayrılmamış olmasını diliyor. Onun gözünde bu, efsanevi bir kariyeri raydan çıkaran 'duygusal' ve 'hatalı' bir hareketti.