Ricciardo, gelecek sezon dinlenmek istiyor

McLaren koltuğunu kaybeden ve rekabetçi olmayan bir araçta yarışmak istemediğini belirten Ricciardo, gelecek sezonu eski takımı Red Bull Racing'in yedek pilotu olarak geçirecek.

Kendisinin tüm yarışlara katılması beklenmiyor, bunun yanı sıra sadece Red Bull'un mu yedek pilotu olacağı yoksa anlaşmanın AlphaTauri'yi de kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

Yeni anlaşması hakkında In The Fast Lane isimli bir podcast'e konuşan Ricciardo'ya şakayla karışık bir şekilde yeniden yarışabilmek için Yuki Tsunoda'ya "zehirli bir yemek ısmarlayıp ısmarlamayacağı" soruldu.

Ricciardo, "Gerçekten biraz izin istiyorum, bu yüzden Yuki'yi rahat bırakalım ve yarışmasına izin verelim!"

"Ne olacağına dair oldukça iyi bir fikrim var. Gelecek yıl yarışmak istemediğimi anladıktan ve ne istediğimi daha da netleştirdikten sonra, fikirlerimi takıma sunmak zorunda kaldım."

"Eğer beni 24 yarışa sürükleyecekseniz bu işe yaramayacak, o zaman ben de tekrar yarışabilirim dedim. Mesele hiçbir zaman her yarışa gidip garajın arkasında durmakla ilgili olmadı."

"12 yıl önceki gibi bir yedek pilotluk istemediğim çok açıktı, bu yüzden belki altı-sekiz civarında birkaç yarışa katılacağım. Sekizden fazla yarışa gelmek istemiyorum, bu şekilde bir sınır belirlemeye çalıştım."

"Daha sonra simülasyon çalışması ve pazarlama tarafı da var. F1 devasa bir platforma sahip, bu platformda adımı yeniden duyurabilirim. Son olarak Red Bull'un da benim gibi iyi görünümlü bir kediye ihtiyacı var." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images