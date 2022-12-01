Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Vasseur, 10 milyon dolar ödül parasından faydalanabileceklerini umuyor Sonraki / 2021 IndyCar şampiyonu Palou, McLaren F1'in yeni yedek pilotu oldu
Formula 1 / Abu Dhabi Kasım testi Haberler

Ricciardo, gelecek sezon dinlenmek istiyor

Red Bull'un yeni yedek pilotu Daniel Ricciardo, gelecek sezon tüm yarışlarda yer almayacağını ve dinlenmek istediğini bir kez daha belirtti.

Altay Gök
Ekleyen:
Ricciardo, gelecek sezon dinlenmek istiyor
Haberi dinle

McLaren koltuğunu kaybeden ve rekabetçi olmayan bir araçta yarışmak istemediğini belirten Ricciardo, gelecek sezonu eski takımı Red Bull Racing'in yedek pilotu olarak geçirecek.

Kendisinin tüm yarışlara katılması beklenmiyor, bunun yanı sıra sadece Red Bull'un mu yedek pilotu olacağı yoksa anlaşmanın AlphaTauri'yi de kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

Yeni anlaşması hakkında In The Fast Lane isimli bir podcast'e konuşan Ricciardo'ya şakayla karışık bir şekilde yeniden yarışabilmek için Yuki Tsunoda'ya "zehirli bir yemek ısmarlayıp ısmarlamayacağı" soruldu.

Ricciardo, "Gerçekten biraz izin istiyorum, bu yüzden Yuki'yi rahat bırakalım ve yarışmasına izin verelim!"

"Ne olacağına dair oldukça iyi bir fikrim var. Gelecek yıl yarışmak istemediğimi anladıktan ve ne istediğimi daha da netleştirdikten sonra, fikirlerimi takıma sunmak zorunda kaldım."

"Eğer beni 24 yarışa sürükleyecekseniz bu işe yaramayacak, o zaman ben de tekrar yarışabilirim dedim. Mesele hiçbir zaman her yarışa gidip garajın arkasında durmakla ilgili olmadı."

"12 yıl önceki gibi bir yedek pilotluk istemediğim çok açıktı, bu yüzden belki altı-sekiz civarında birkaç yarışa katılacağım. Sekizden fazla yarışa gelmek istemiyorum, bu şekilde bir sınır belirlemeye çalıştım."

"Daha sonra simülasyon çalışması ve pazarlama tarafı da var. F1 devasa bir platforma sahip, bu platformda adımı yeniden duyurabilirim. Son olarak Red Bull'un da benim gibi iyi görünümlü bir kediye ihtiyacı var." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his team

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo'nun gelecek sezon yarışmayacağının kesinleşmesinin ardından ortaya çıkan ilk dedikodu, Avustralyalı pilotun Mercedes yedek pilotu olacağı yönündeydi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ile konuştuğunu söyleyen Ricciardo, bu görüşmelerin Red Bull'a dönüşün "giderek daha mantıklı" gelmeye başlamasıyla durduğunu itiraf ediyor.

Ricciardo, "Mercedes'le birtakım görüşmeler oldu. Kendilerinin çabasını takdir ediyorum, beni istedikleri kesinlikle ortadaydı."

"Ancak sonrasında Red Bull işi gittikçe daha mantıklı gelmeye başladı ve görüşmeler durdu, sonrası da doğal bir şekilde ilerledi." 

"Elbette Red Bull'dayken bile Mercedes'in her zaman en iyi takım olduğunu düşünüyordum. Dönemin hegemon gücü onlardı ve bir gözüm onların üstündeydi."

"O günlerde onlarla bazı görüşmeler yapmıştım, seneler sonra yeniden görüşmek güzeldi. Geçirdiğim birkaç yıldan sonra hala bazı üst düzey takımlar tarafından değer görmek de güzeldi." dedi

paylaşım
yorumlar
Vasseur, 10 milyon dolar ödül parasından faydalanabileceklerini umuyor
Önceki haber

Vasseur, 10 milyon dolar ödül parasından faydalanabileceklerini umuyor
Sonraki haber

2021 IndyCar şampiyonu Palou, McLaren F1'in yeni yedek pilotu oldu

2021 IndyCar şampiyonu Palou, McLaren F1'in yeni yedek pilotu oldu
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Russell: "Hamilton ile anlaşmazlık yaşamamız için hiçbir sebep yok" Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Russell: "Hamilton ile anlaşmazlık yaşamamız için hiçbir sebep yok"

Brundle: "Ferrari, Binotto'nun yerini dolduramazsa işler garipleşebilir"
Formula 1

Brundle: "Ferrari, Binotto'nun yerini dolduramazsa işler garipleşebilir"

Brown: "Ricciardo F1'e dönebilir, sadece fırsata ihtiyacı var" Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Brown: "Ricciardo F1'e dönebilir, sadece fırsata ihtiyacı var"

Son Haberler

Verstappen: "Formula 1 araçları, cadde pistleri için yapılmadı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Formula 1 araçları, cadde pistleri için yapılmadı"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cadde pistlerinin sadece "fotoğrafçılar için" iyi olduğunu düşünüyor.

Ferrari: "Sezon içerisinde lastik aşınmasının kötüleştiği teorileri yanlıştı"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Sezon içerisinde lastik aşınmasının kötüleştiği teorileri yanlıştı"

Ferrari, 2022 Formula 1 sezonu içerisinde lastik aşınma seviyesinin daha da kötüye gittiği yönündeki teorilerin, tamamen yanlış algı olduğunu söyledi.

Russell: "Hamilton ile anlaşmazlık yaşamamız için hiçbir sebep yok"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Hamilton ile anlaşmazlık yaşamamız için hiçbir sebep yok"

İlk sezonunu Lewis Hamilton'ı mağlup ederek noktalayan George Russell, takım arkadaşıyla arasındaki karşılıklı saygıya dayanan ilişkiden memnun.

Audi, 2024'ün ilk çeyreğinde F1 tesislerini tamamlayacak
Formula 1 Formula 1

Audi, 2024'ün ilk çeyreğinde F1 tesislerini tamamlayacak

Audi, genişletilen Neuburg tesisleri ve işe alım süreçleri konusunda birtakım detaylar verdi. Alman üretici, 2024 sezonunun ortasına kadar F1 tesislerini genişletecek.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.